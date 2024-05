A Espanha não autorizou que um navio que transportava armas para Israel fizesse escala em um de seus portos, informou o chanceler José Manuel Albares nesta quinta-feira (16).

"É a primeira vez que o fazemos, porque é a primeira vez que detectamos um navio que leva um carregamento de armas para Israel e que deseja fazer escala em um porto espanhol", disse Albares em Bruxelas. "Adianto que esta vai ser uma política consistente com qualquer navio que levar armas para Israel e desejar fazer escala em portos espanhóis".

"Do Ministério das Relações Exteriores, vamos negar sistematicamente essas escalas por um motivo evidente. O Oriente Médio não precisa de mais armas, e sim de mais paz", ressaltou Albares.

O ministro espanhol dos Transportes, Óscar Puente, informou que a embarcação mencionada era o navio Marianne Danica, que havia pedido permissão para fazer escala no porto de Cartagena, sudeste do país, em 21 de maio. Segundo o jornal El País, o navio, de bandeira dinamarquesa, transporta 27 toneladas de material explosivo de Chennai (Índia) para o porto de Haifa, em Israel.

O anúncio coincide com uma disputa entre os socialistas do chefe de governo, Pedro Sánchez, e seus parceiros do Executivo, o partido de extrema esquerda Sumar, por outro navio, o Borkum, que deve atracar em Cartagena amanhã. Grupos pró-palestinos afirmam que esse navio transporta armas para Israel, o que levou o Sumar a exigir que lhe fosse negada uma escala. Puente, no entanto, afirma que o Borkum leva material militar para a República Tcheca, e não para Israel.

A Espanha é uma das vozes europeias mais críticas da ofensiva israelense na Faixa de Gaza e trabalha para que outros países europeus apoiem a ideia de reconhecimento de um Estado palestino.

