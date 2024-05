PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Cinco soldados israelenses mortos por 'fogo amigo' em combates em Gaza

UCRÂNIA RÚSSIA: Ucrânia afirma que bloqueou parcialmente uma ofensiva russa

CHINA RÚSSIA: Xi recebe Putin e elogia relação 'propícia à paz' mundial

CANNES CINEMA: Coppola e seu épico 'Megalopolis' chegam finalmente a Cannes

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

RAFAH:

Cinco soldados israelenses mortos por 'fogo amigo' em combates em Gaza

O Exército de Israel anunciou nesta quinta-feira (16) as mortes por 'fogo amigo' de cinco soldados durante combates no norte da Faixa de Gaza, em um momento de grande polêmica no gabinete de guerra sobre o futuro governo do território palestino.

HAIA:

África do Sul pede à CIJ que pare as operações de Israel em Rafah

A Corte Internacional de Justiça (CIJ) escutará, nesta quinta-feira (16), os argumentos da África do Sul para pedir o fim imediato da incursão israelense na cidade de Rafah (sul da Faixa de Gaza), que o país africano considera uma operação "genocida" que ameaça "a sobrevivência dos palestinos".

=== UCRÂNIA RÚSSIA ===

KIEV:

Ucrânia afirma que bloqueou parcialmente uma ofensiva russa

A Ucrânia afirmou nesta quinta-feira (16) que está conseguindo frear o avanço das tropas russas no nordeste do país, onde Moscou iniciou uma ofensiva surpresa que conseguiu as maiores conquistas territoriais em 18 meses.

=== CHINA RÚSSIA ===

PEQUIM:

Xi recebe Putin e elogia relação 'propícia à paz' mundial

O presidente da China, Xi Jinping, afirmou nesta quinta-feira que sua relação com a Rússia é "propícia à paz" mundial e defendeu uma cooperação ainda mais intensa ao receber em Pequim o "velho amigo" Vladimir Putin.

=== CANNES CINEMA ===

CANNES:

Coppola e seu épico 'Megalopolis' chegam finalmente a Cannes

"Megalopolis", o aguardado filme da lenda do cinema Francis Ford Coppola, será exibido nesta quinta-feira (16) em Cannes, onde disputa a Palma de Ouro.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

RIO DE JANEIRO:

O que aconteceu com o sistema contra enchentes de Porto Alegre?

A cidade de Porto Alegre, duramente afetada pelas enchentes que devastaram o sul do Brasil, possui um amplo sistema de proteção que deu à população "uma falsa sensação de segurança", afirma Leomar Teichmann, engenheiro especializado em drenagem urbana.

SANTO DOMINGO:

Presidente da República Dominicana é favorito nas eleições de domingo

O presidente Luis Abinader é o favorito para vencer as eleições de domingo (19) na República Dominicana, graças à grande popularidade por sua gestão da economia e da pandemia de covid-19 e, sobretudo, pela sua dura política em relação ao Haiti.

SANTO DOMINGO:

Abinader ou Fernández? Dois velhos rivais disputam uma revanche na República Dominicana

O presidente dominicano, Luis Abinader, é um empresário milionário que capitalizou o cansaço da velha política; Leonel Fernández, que esteve no poder por três mandatos, quer retornar ao posto. Os dois se enfrentam em uma eleição de revanche no domingo (19).

PANAMÁ:

Canal do Panamá aumenta trânsito de embarcações, embora escassez de água continue

O Canal do Panamá aumentou o número de trânsitos diários de navios nesta quinta-feira (16), embora continue com o mesmo déficit de água que ocasionou no ano passado uma restrição à quantidade de travessias e à profundidade das embarcações, informaram as autoridades.

-- EUROPA

BANSKA BYSTRICA:

Pedidos de trégua política na Eslováquia após atentado contra o primeiro-ministro

O presidente eleito da Eslováquia, Peter Pellegrini, pediu nesta quinta-feira (16) a suspensão da campanha para as eleições europeias de junho no país, um dia após um atentado classificado como "político" contra o primeiro-ministro Robert Fico, que continua internado em "estado grave".

HAIA:

Novo governo dos Países Baixos quer endurecer a política de asilo

A nova coalizão de governo dos Países Baixos quer endurecer ao máximo a política de asilo do país, embora possa demorar muitos anos para obter a revogação do sistema europeu do tema, afirmou o líder da extrema-direita e vencedor das últimas eleições legislativas, Geert Wilders.

NOUMEA:

França mobiliza tropas na Nova Caledônia

A França mobilizou tropas, nesta quinta-feira (16), na Nova Caledônia, um território do Pacífico em estado de emergência após quatro dias de distúrbios que deixaram centenas de feridos e quatro mortos, além da morte acidental de um membro da força de segurança.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

BRUXELAS:

UE investiga se Facebook e Instagram provocam comportamentos de dependência em menores

A União Europeia anunciou nesta quinta-feira a abertura de uma investigação para apurar se as redes sociais Facebook e Instagram, do grupo Meta, provocam comportamentos de dependência em menores de idade.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

