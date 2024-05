O líder do Partido Trabalhista britânico, Keir Starmer, lançou nesta quinta-feira sua campanha para as eleições legislativas, ainda sem data mas para previstas para este ano, prometendo acabar com o "caos" após quatorze anos dos conservadores no poder.

"O declínio não é inevitável", disse Starmer depois de mencionar os primeiros seis passos de seu partido se vencer as próximas eleições.

O Partido Trabalhista é o favorito nas pesquisas, com até vinte pontos de vantagem, para as eleições previstas para o segundo semestre.

"A política pode fazer a diferença. O Reino Unido terá um futuro melhor", prometeu em seu primeiro evento pré-campanha, em Essex, a leste de Londres.

Starmer, que completará 62 anos em setembro, colocou a garantia da "estabilidade econômica" como prioridade entre seus seis objetivos.

Mas seu ambicioso plano também inclui acabar com as longas listas de espera no Serviço Nacional de Saúde (NHS, na sigla em inglês), antes orgulho do país e atualmente afetado por políticas de austeridade.

"Todos os que nos ouvem ou nos assistem provavelmente estão na lista de espera ou conhecem alguém que está na lista de espera do serviço de saúde", acrescentou o favorito para vencer as eleições.

Sobre a imigração ilegal, Starmer disse que abandonaria o plano altamente controverso dos conservadores de deportar solicitantes de asilo para Ruanda.

"O governo perdeu o controle das nossas fronteiras", denunciou o líder trabalhista.

Starmer também prometeu estabelecer uma ampla política energética .

O candidato a primeiro-ministro, que é já foi chefe do Ministério Público britânico, também quer "tomar medidas rígidas contra o comportamento antissocial".

Para a educação, anunciou que vai contratar 6.500 novos professores, medida que financiará eliminando as vantagens fiscais às escolas privadas.

Apesar das promessas, não hesitou em alertar que "não haverá uma solução rápida para o desastre causado pelos conservadores, mas há um Partido Trabalhista renovado com um plano para seguir em frente".

