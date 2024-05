Um homem acusado de ter derrubado a Sycamore Gap, uma das árvores mais famosas do Reino Unido situada perto da Muralha de Adriano, declarou-se inocente nesta quarta-feira (15) neste caso que causou comoção no país.

Este bordo isolado entre duas colinas no meio da paisagem espetacular de Northubriem (norte), apareceu no cinema no filme "Robin Hood: O Príncipe dos Ladrões", com Kevin Costner, em 1991.

Bastante fotografada, foi escolhida como a "árvore do ano" em 2016.

No fim de setembro de 2023, pessoas que caminhavam pelo local econtraram a árvore tombada e suas raízes visíveis. Um ato de "vandalismo" segundo a polícia, que causou tristeza e comoção.

Daniel Graham, de 38 anos, compareceu nesta quarta perante a Corte de Magistrados de Newcastle com outro homem, Adam Carruthers, de 31 anos, que não apresentou argumentos contra as acusações.

Os dois, que chegaram ao tribunal com o rosto coberto, são acusados de terem causados danos avaliados em mais de 622.000 libras (cerca de R$ 4 milhões) ao destruírem a árvore de mais de 200 anos.

Eles também foram indiciados e multados por causarem danos à Muralha de Adriano, erguida na época romana para impedir invasões e classificada como patrimônio mundial da Unesco, perto da qual estava a árvore.

Um mês depois de ser encontrada tombada, a árvore foi cortada e retirada do local pelas autoridades.

Especialistas tentam agora ver se ela poderia brotar novamente ou se novas árvores podem surgir de suas sementes.

Depois da audiência, ambos os acusados foram liberados até a próxima, marcada para 12 de junho.

