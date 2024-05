Os Estados Unidos disseram, nesta quarta-feira (15), que expressaram sua preocupação à China pelo "uso indevido" que faz da inteligência artificial (IA), mas manifestou sua esperança de manter uma comunicação fluida com Pequim sobre essa tecnologia em rápido crescimento.

Representantes de ambos os países mantiveram conversas "francas e construtivas" na terça-feira em Genebra, em particular sobre os benefícios da IA, disse, em um comunicado, a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Adrienne Watson.

"Os Estados Unidos destacaram a importância de garantir que os sistemas de IA sejam seguros e confiáveis para poder tirar proveito [desta tecnologia] e de seguir construindo um consenso mundial sobre essa base", afirmou.

Watson acrescentou que Washington havia "apresentado questões relacionadas com o uso indevido da IA, inclusive por parte da República Popular da China", mas também "apontou a necessidade de manter abertas as linhas de comunicação sobre os riscos e a segurança da IA para gerir de forma responsável a concorrência" neste setor.

As conversas, acordadas durante uma cúpula entre os presidentes Joe Biden e Xi Jinping na Califórnia em novembro, foram o último esforço das duas potências para melhorar o diálogo e reduzir os riscos depois de anos de crescente tensão entre as duas maiores economias do mundo.

