Centenas de toneladas de ajuda humanitária estão prontas para entrar em Gaza e aguardam apenas que a instalação do pier temporário no local pelos Estados Unidos. A informação foi divulgada, nesta quarta-feira (15), por funcionários norte-americanos, que pressionam pela reabertura de uma passagem terrestre.

Em briefing a imprensa, os funcionários envolvidos no projeto do pier disseram que a ajuda humanitária será examinada e carregada no Chipre, antes de ser levada para Gaza, e que tudo começará a funcionar "nos próximos dias".

"Hoje temos centenas de toneladas de ajuda prontas para serem entregues e milhares de toneladas de ajuda a caminho", declarou o vice-almirante Brad Cooper, que é subcomandante do Comando Central do EUA, que opera no Oriente Médio.

Cooper também advertiu que os Estados Unidos não tolerariam ataques ao pier e disse que levam muito a sério a segurança dos membros do serviço e trabalhadores humanitários.

"Esta é uma missão 100% humanitária e qualquer ataque contra quem trabalha nela é um ataque à ajuda ao povo de Gaza", concluiu.

O pier temporário, anunciado em março pelo presidente norte-americano, Joe Biden, custou ao menos 320 milhões de dólares (R$ 1,64 bilhão), em um esforço extraordinário para contornar as restrições impostas não por um Estado hostil, mas por um aliado próximo dos EUA, Israel.

Israel lançou uma grande ofensiva na Faixa de Gaza depois que o grupo islamista palestino Hamas realizou, em 7 de outubro, um ataque sem precedentes em solo israelense.

As Nações Unidas afirmam que praticamente toda a população de Gaza, de mais dois milhões de pessoas, foi deslocada e está ameaçada pela insegurança alimentar, com risco iminente de fome extrema.

Rafah, a principal passagem na fronteira entre Gaza e Egito, está fechada há dias, depois que Israel a tomou do Hamas. O país está ameaçando invadir a cidade de Rafah, desafiando as advertências do Estados Unidos sobre os riscos para os civis.

Dan Dieckhaus, da Agência Norte-americana para o Desenvolvimento Internacional(USAID, na sigla em Inglês), afirmou que os Estados Unidos estão buscando a reabertura de Rafah.

"As necessidades em Gaza são tão grandes que não podemos permitir fechar nenhuma passagem", afirmou. "Estamos pressionando todas as partes para que cheguem a algum acordo, que permita abrir Rafah de forma mais imediata, e a ajuda chegue ao Egito".

