A Ucrânia decretou apagões elétricos em todas as regiões devido aos danos causados pelos bombardeios russos, que impedem que o sistema suporte a queda das temperaturas, informou nesta terça-feira (14) a operadora estatal Ukrenergo.

“Das 21h às 24h, a Ukrenergo foi forçado a impor apagões de emergência controlados em todas as regiões da Ucrânia. O motivo é a escassez de eletricidade no sistema devido aos bombardeios russos e o aumento do consumo devido ao frio” , indicou a operadora em publicação no Telegram.

A Rússia lançou na última sexta-feira uma ofensiva surpresa contra Kharkiv, no nordeste ucraniano, perto da fronteira.

A Rússia bombardeia há meses a rede energética da Ucrânia, causando danos materiais significativos e cortes de eletricidade. Na capital Kiev, a administração municipal disse que 10% das residências estavam desconectadas.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram edifícios em completa escuridão no centro da cidade de Lviv, na zona oeste, e a iluminação pública foi desligada.

