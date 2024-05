O secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou nesta terça-feira em Kiev que a ajuda militar de Washington "está a caminho" e fará a diferença na batalha da Ucrânia para impedir o avanço das forças invasoras russas.

"No curto prazo, a assistência está a caminho e isso fará uma diferença real contra a agressão russa no campo de batalha", disse Blinken ao presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, no início de uma reunião em Kiev.

