Os combates prosseguem nesta segunda-feira (13) na região de Kharkiv, nordeste da Ucrânia, onde mais de 30 localidades estão sob ataque russo, segundo as autoridades, e quase 6.000 habitantes deixaram a área devido à ofensiva de Moscou.

"Mais de 30 localidades da região de Kharkiv são vítimas do fogo de artilharia inimigo", anunciou o governador Oleg Sinegubov nas redes sociais.

O governador disse que 5.762 habitantes foram retirados da região desde o início dos combates.

As forças russas atravessaram a fronteira na sexta-feira para executar uma ofensiva na direção de Lipsi e Vovchansk, duas localidades situadas, respectivamente, a 20 e 50 quilômetros ao nordeste de Kharkiv, a segunda maior cidade do país.

"O inimigo está conseguindo sucessos táticos", admitiu nesta segunda-feira o Estado-Maior ucraniano em um comunicado publicado no Facebook.

Moscou mobilizou até cinco batalhões, destacou Kiev.

Segundo o canal 'DeepState' do Telegram, próximo do Exército ucraniano, os russos conseguiram ocupar quase 100 quilômetros quadrados na duas áreas fronteiriças.

O Exército de Moscou "prossegue seu avanço em direção a Lipsi. A infantaria inimiga tenta avançar, mas está sob fogo constante, em particular drones (explosivos) FPV, das Forças de Defesa ucranianas", afirmou o 'DeepState' em seu boletim matinal.

"O inimigo segue avançando em direção a Vovchansk. Está na periferia e tenta penetrar na cidade, que sofre bombardeios intensos. A retirada dos civis está em curso", acrescentou.

"Várias casas foram danificadas em uma série de bombardeios no domingo. Sete pessoas ficaram feridas em Vovchansk", disse Sinegubov.

Menos de 300 residentes permanecem na localidade, contra 2.500 antes da guerra, acrescentou.

- Ataques contra instalações de energia -

As forças ucranianas atacaram um terminal de petróleo e uma subestação de energia elétrica no oeste da Rússia, informou uma fonte das forças de segurança em Kiev à AFP, no mais recente de uma série de ataques aéreos transfronteiriços.

As forças russas e ucranianas intensificaram os ataques contra instalações de energia nas últimas semanas, bombardeios que aumentam a pressão sobre o já abalado setor energético da Ucrânia.

A defesa ucraniana afirmou que drones vinculados às forças de segurança executaram ataques bem-sucedidos contra um terminal de petróleo na região russa de Belgorod e contra uma subestação de energia elétrica em Lipetsk.

As autoridades russas não confirmaram o ataque em Belgorod, mas o governador de Lipetsk afirmou que uma subestação sofreu um incêndio, sem revelar detalhes ou culpar diretamente a Ucrânia.

"Não há vítimas. Um incêndio no terreno de uma subestação está sendo extinto", escreveu o governador Igor Artamonov nas redes sociais.

O Ministério da Defesa russo anunciou que suas forças derrubaram 31 drones ucranianos durante a noite em várias regiões, além da península anexada da Crimeia.

Doze drones foram abatidos na região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, onde um ataque ucraniano matou 15 pessoas no domingo, informou a pasta.

Oito drones foram destruídos na região de Kursk, também na fronteira com a Ucrânia, e quatro na região vizinha de Lipetsk.

Sete drones e quatro mísseis de cruzeiro Storm Shadow foram destruídos na península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, afirma um comunicado.

