O Arsenal derrotou o Manchester United por 1 a 0 neste domingo (12) para retomar a liderança do Campeonato Inglês antes da última rodada, ultrapassando o atual tricampeão Manchester City, que ainda tem um jogo atrasado a disputar com o Tottenham.

O gol da partida em Old Trafford foi marcado no primeiro tempo pelo belga Leandro Trossard (20'), aproveitando passe do alemão Kai Havertz.

Mesmo que o City vença os 'Spurs' na próxima terça-feira, a vitória dos 'Gunners' deixou em aberto a disputa pelo título até o próximo fim de semana.

O Arsenal, que não vence a Premier League desde 2004, tem um ponto de vantagem e um melhor saldo de gols em relação aos 'Citizens'. No entanto, o time azul de Manchester pode chegar à última rodada dependendo de si mesmo, caso consiga vencer o Tottenham, arquirrival do Arsenal.

O ataque dos 'Gunners' não foi tão brilhante neste domingo, mas só precisou de uma ação individual de Havertz para ficar com os três pontos. O atacante alemão invadiu a área pela esquerda e foi à linha de fundo cruzar para Trossard, que se antecipou à defesa do United e empurrou a bola para as redes.

Após o gol, o Arsenal, que tem a melhor defesa do campeonato com 28 gols sofridos, se fechou para segurar a pressão dos donos da casa e saiu com o resultado positivo.

"Hoje só tínhamos uma alternativa, que era vencer. Talvez não tenha sido o melhor jogo, mas estivemos unidos, defendemos bem e no final foi uma boa vitória para nós", declarou Trossard em entrevista após a partida.

Na última rodada, os 'Gunners' vão enfrentar o Everton em casa, enquanto o Manchester City receberá o West Ham,

Por outro lado, o Manchester United mostrou mais uma vez que está longe do nível dos demais grandes do futebol inglês.

Os 'Red Devils', que somaram a 14ª derrota no campeonato, ocupam a oitava posição na tabela e estão em situação complicada para garantir vaga nas copas europeias da próxima temporada.

O time soma 54 pontos e está a três do Newcastle (6º), seu adversário na próxima quarta-feira, em jogo adiado.

O caminho mais curto para o Manchester United chegar às competições internacionais é vencendo a final da Copa da Inglaterra contra o Manchester City, no dia 25 de maio, em Wembley.

-- Jogos da 37ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sábado:

Fulham - Manchester City 0 - 4

Everton - Sheffield United 1 - 0

West Ham - Luton Town 3 - 1

Newcastle - Brighton 1 - 1

Tottenham - Burnley 2 - 1

Bournemouth - Brentford 1 - 2

Wolverhampton - Crystal Palace 1 - 3

Nottingham - Chelsea 2 - 3

- Domingo:

Manchester United - Arsenal 0 - 1

- Segunda-feira:

(16h00) Aston Villa - Liverpool

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 86 37 27 5 5 89 28 61

2. Manchester City 85 36 26 7 3 91 33 58

3. Liverpool 78 36 23 9 4 81 38 43

4. Aston Villa 67 36 20 7 9 73 53 20

5. Tottenham 63 36 19 6 11 71 59 12

6. Newcastle 57 36 17 6 13 79 57 22

7. Chelsea 57 36 16 9 11 73 61 12

8. Manchester United 54 36 16 6 14 52 56 -4

9. West Ham 52 37 14 10 13 59 71 -12

10. Brighton 48 36 12 12 12 54 58 -4

11. Bournemouth 48 37 13 9 15 53 65 -12

12. Crystal Palace 46 37 12 10 15 52 58 -6

13. Wolverhampton 46 37 13 7 17 50 63 -13

14. Fulham 44 37 12 8 17 51 59 -8

15. Everton 40 37 13 9 15 39 49 -10

16. Brentford 39 37 10 9 18 54 61 -7

17. Nottingham 29 37 8 9 20 47 66 -19

18. Luton Town 26 37 6 8 23 50 81 -31

19. Burnley 24 37 5 9 23 40 76 -36

20. Sheffield United 16 37 3 7 27 35 101 -66

