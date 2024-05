PRINCIPAIS NOTÍCIAS

BRASIL CLIMA ENCHENTES: Em meio à devastação, a luta para salvar animais presos pelas inundações no Rio Grande do Sul

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: ONU pede cessar-fogo 'imediato' para guerra em Gaza, que já deixa mais de 35.000 mortos

RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO: Rússia reivindica novos avanços em ofensiva na região ucraniana de Kharkiv

=== BRASIL CLIMA ENCHENTES ===

PORTO ALEGRE, Brasil:

Em meio à devastação, a luta para salvar animais presos pelas inundações no Rio Grande do Sul

Socorristas voluntários cujos trabalhos são essenciais para resgatar pessoas isoladas no inundado estado do Rio Grande do Sul enfrentam outro desafio: salvar os animais presos pelas águas.

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

RAFAH (Territórios palestinos):

ONU pede cessar-fogo 'imediato' para guerra em Gaza, que já deixa mais de 35.000 mortos

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu neste domingo (12) um cessar-fogo "imediato" na Faixa de Gaza, território que o Exército israelense continua bombardeando após sete meses de guerra que, segundo o Hamas, deixaram mais de 35.000 mortos.

=== RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO ===

KIEV:

Rússia reivindica novos avanços em ofensiva na região ucraniana de Kharkiv

A Rússia reivindicou neste domingo (12) a conquista de outras quatro localidades na região de Kharkiv, nordeste da Ucrânia, de onde mais de 4.000 pessoas foram retiradas em meio a uma ofensiva terrestre lançada pelas tropas russas na sexta-feira.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- EUROPA

BARCELONA:

Socialistas de Sánchez buscam se eleger nas eleições catalãs

A Catalunha vota neste domingo (12) em importantes eleições nas quais os socialistas do presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, procuram acabar com o domínio independentista nesta região fundamental, se prevalecendo sobre Carles Puigdemont, líder da tentativa separatista de 2017.

BARCELONA:

Cinco questões essenciais sobre a Catalunha

A Catalunha realiza neste domingo (12) eleições regionais com repercussão nacional. Estas são cinco questões essenciais sobre esta rica região do nordeste de Espanha, governada há quase dez anos pelos independentistas e dotada de ampla autonomia.

VILNIUS:

Lituânia realiza eleições presidenciais de olho em Moscou

A Lituânia realiza neste domingo (12) uma eleição presidencial dominada pela potencial ameaça da Rússia, um tema de consenso entre os candidatos favoráveis ao aumento do orçamento de defesa deste país membro da União Europeia e da Otan.

=== CIÊNCIA E TECNOLOGIA ===

CAIRNS, Austrália:

A perigosa fauna marinha da Austrália, fonte de antídotos valiosos para os humanos

O efeitos das picadas da pequena água-viva irukandji é tão forte que você não consegue respirar, como se tivesse um elefante sentado no peito, e a dor é tão intensa que você sente vontade de morrer, diz o cientista australiano Jamie Seymour, que viveu esta sensação 11 vezes.

HONG KONG:

Professores gerados por IA dão aulas em universidade em Hong Kong

Usando headsets de realidade virtual, estudantes de uma universidade de Hong Kong viajam até um pavilhão nas nuvens para acompanhar uma aula de teoria dos jogos ensinada por um Albert Einstein criado com inteligência artificial (IA).

=== CINEMA ====

PARIS:

Festival de Cannes se prepara para uma edição sob tensão

O Festival de Cannes se prepara para uma edição repleta de estrelas, incluindo o diretor Francis Ford Coppola e as atrizes Meryl Streep e Emma Stone. Entretanto, a sombra do movimento #MeToo paira sobre o festival e uma greve está prevista para tomar a atenção.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

