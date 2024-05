A nacionalista Gordana Siljanovska-Davkova foi eleita a primeira mulher presidente da Macedônia do Norte desde a proclamação da independência, em 1991, e se recusou neste domingo (12), durante sua posse, a pronunciar o nome completo do país, usado desde um acordo alcançado com a Grécia em 2018.

"Declaro que exercerei o cargo de presidente da Macedônia de forma rigorosa e responsável, que respeitarei a Constituição e as leis e que protegerei a soberania, a integridade territorial e a independência da Macedônia", afirmou Siljanovska-Davkova aos deputados do Parlamento e convidados na cerimônia.

No texto oficial que ela usou, consta o nome constitucional da Macedônia do Norte, confirmou um jornalista da AFP.

Gordana Siljanovska-Davkova, que completou 71 anos no sábado, foi eleita em 8 de maio presidente deste país dos Bálcãs por um mandato de cinco anos, no segundo turno das eleições presidenciais, ao vencer com 65% dos votos o presidente social-democrata anterior, Steveo Pendarovski, que obteve 29% dos votos.

A Macedônia do Norte alcançou em 2018 um acordo "histórico" com a Grécia, no qual aceitou adicionar a menção geográfica "do Norte" ao nome do país, encerrando assim uma disputa histórica com seu vizinho que bloqueava sua adesão à Otan, bem como suas negociações para aderir à União Europeia.

