O Borussia Dortmund, que no dia 1º de junho vai a Londres para enfrentar o Real Madrid na final da Liga dos Campeões, foi derrotado por 3 a 0 pelo Mainz neste sábado (11), pela 33ª e penúltima rodada do Campeonato Alemão.

A vitória permite ao Mainz depender de si mesmo na última rodada para garantir a permanência na elite na próxima temporada.

O Dortmund, apenas quatro dias depois de conseguir a vaga na final da Champions, foi a campo com uma equipe repleta de reservas e claramente pensando no jogo de Wembley.

O duelo foi resolvido em pouco mais de 20 minutos, tempo que o Mainz levou para marcar seus três gols com Leandro Barreiro (12') e Lee Jae-sung (19' e 23').

O Dortmund, na pior das hipóteses, vai terminar o campeonato na quinta colocação, que classifica a equipe para a próxima Liga dos Campeões.

O jogo era muito mais importante para o Mainz, que com a vitória ultrapassa o Union Berlin e sai da 16ª posição, que obriga a disputar um playoff contra o terceiro colocado da segunda divisão para permanecer na elite.

Mais cedo, o time da capital foi derrotado por 2 a 1 pelo Colônia, outro que luta contra o rebaixamento, e manteve as esperanças com os três pontos.

Ainda assim, a missão parece muito complicada: o Colônia soma 27 pontos, três atrás do Union Berlin, e precisa vencer o Heidenheim e esperar a derrota do Union diante do Bochum.

Além disso, será necessário tirar a diferença de saldo de gols (-29 contra -26).

-- Jogos da 33ª rodada do Campeonato Alemão (horários de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Augsburg - Stuttgart 0 - 1

- Sábado:

Colônia - Union Berlin 3 - 2

B. Mönchengladbach - E. Frankfurt 1 - 1

Freiburg - Heidenheim 1 - 1

RB Leipzig - Werder Bremen 1 - 1

Mainz - Borussia Dortmund 3 - 0

- Domingo:

(10h30) Darmstadt - Hoffenheim

(12h30) Bayern de Munique - Wolfsburg

(14h30) Bochum - Bayer Leverkusen

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 84 32 26 6 0 82 23 59

2. Stuttgart 70 33 22 4 7 74 39 35

3. Bayern de Munique 69 32 22 3 7 90 41 49

4. RB Leipzig 64 33 19 7 7 75 37 38

5. Borussia Dortmund 60 33 17 9 7 64 43 21

6. Eintracht Frankfurt 46 33 11 13 9 49 48 1

7. Freiburg 42 33 11 9 13 44 56 -12

8. Hoffenheim 40 32 11 7 14 56 64 -8

9. Heidenheim 39 33 9 12 12 46 54 -8

10. Augsburg 39 33 10 9 14 49 58 -9

11. Werder Bremen 39 33 10 9 14 44 53 -9

12. Wolfsburg 37 32 10 7 15 40 51 -11

13. B. Mönchengladbach 34 33 7 13 13 56 63 -7

14. Bochum 33 32 7 12 13 41 65 -24

15. Mainz 32 33 6 14 13 36 50 -14

16. Union Berlin 30 33 8 6 19 31 57 -26

17. Colônia 27 33 5 12 16 27 56 -29

18. Darmstadt 17 32 3 8 21 30 76 -46

