BRASIL CLIMA ENCHENTES: Aumenta número de vítimas por inundações no Rio Grande do Sul

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Israel ordena novas evacuações em Rafah e prossegue seus bombardeios

RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO: Rússia reivindica avanços em sua nova ofensiva na Ucrânia, que evacua quase 2.000 pessoas

=== BRASIL CLIMA ENCHENTES ===

PORTO ALEGRE, Brasil:

Aumenta número de vítimas por inundações no Rio Grande do Sul

O saldo de vítimas das inundações no Rio Grande do Sul segue aumentando, ao passo que novos temporais neste sábado (11) dificultam os trabalhos de resgate e assistência nas áreas afetadas.

RIO DE JANEIRO:

Teorias conspiratórias negando mudanças climáticas crescem durante tragédia no RS

Em meio à tragédia climática que aflige o Rio Grande do Sul desde o final de abril, multiplicam-se nas redes sociais vídeos de antenas e rastros de motores de avião. "O que está rolando definitivamente não é natural. Vamos abrir os olhos!", clama uma usuária no X.

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

RAFAH (Territórios palestinos):

Israel ordena novas evacuações em Rafah e prossegue seus bombardeios

O Exército israelense bombardeou a Faixa de Gaza neste sábado (11) e ordenou à população palestina que se retirasse de mais bairros da cidade de Rafah, onde a ONU alerta para uma catástrofe de proporções "épicas" em caso de uma operação militar maciça.

=== RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO ===

KIEV:

Rússia reivindica avanços em sua nova ofensiva na Ucrânia, que evacua quase 2.000 pessoas

Centenas de pessoas foram retiradas da região de Kharkiv, perto da fronteira com a Rússia, um dia após Moscou lançar uma nova ofensiva terrestre nesta área ucraniana que lhe permitiu ocupar momentaneamente diversas localidades.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

CANCÚN:

A vida sem praia em bairro operário de Cancún

Em Cancún, o coração do Caribe mexicano, onde milhões de pessoas desfrutam do mar azul-turquesa e de serviços turísticos de luxo, Yazmin e Rosalina trabalham duro para que suas famílias possam visitar a praia algumas vezes por ano.

-- EUROPA

Malmö:

Guerra em Gaza estremece final do Eurovision na Suécia

A final do popular festival de música Eurovision está marcada para este sábado (11), na cidade sueca de Malmö, onde milhares de manifestantes pró-palestinos protestaram contra a participação de Israel devido à guerra em Gaza.

BUCARESTE:

Romênia inaugura primeiro hospital financiado por doações

Eric, um bebê de um ano e três meses que sofre de um tumor cerebral, é um dos pacientes que passa pelos corredores coloridos de um novo hospital pediátrico inaugurado na Romênia, o primeiro financiado exclusivamente por doações em um país com uma infraestrutura de saúde envelhecida.

-- ÁSIA:

LAQAYI, Afeganistão:

Mais de 300 mortos em inundações em província do Afeganistão

Mais de 300 pessoas morreram em cheias súbitas na província afegã de Baglan, informou uma agência da ONU neste sábado (11), e as autoridades decretaram estado de emergência em todo do nordeste do país.

KABUL:

O 'mahram', a figura masculina obrigatória para as mulheres no Afeganistão dos talibãs

Sem ele não podem viajar para outra província, pegar um voo, entrar em um edifício público ou alugar um apartamento. Este é o "mahram", o homem que obrigatoriamente deve acompanhar as mulheres no Afeganistão do Talibã.

=== SOCIEDADE E ARTE ===

WASHINGTON:

Zendaya: uma superestrela, não uma 'rival'

Da indústria cinematográfica à moda, Zendaya emergiu como uma das maiores superestrelas de sua geração, graças a uma impressionante sequência de sucessos tanto nas telas quanto no tapete vermelho.

Vlaardingen (Holanda Meridional, Países Baixos):

O desafio de uma artista que utiliza as mãos e os pés para pintar 10 quadros ao mesmo tempo

Com dois pincéis entre os dedos dos pés, dois nas mãos e muita concentração, a artista neerlandesa Rajacenna van Dam pinta dez quadros simultaneamente em um museu nos Países Baixos.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

