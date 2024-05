O Auxerre, que nesta sexta-feira (10) empatou em 0 a 0 na visita ao Amiens, pela 37ª rodada da Ligue 2, garantiu matematicamente a promoção para a primeira divisão francesa, um ano depois de ter sido rebaixado.

A uma rodada do fim do campeonato, o Auxerre garantiu o título da Ligue 2. Tem 71 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Angers (2º), que está a quatro pontos, nem pelo Saint-Etienne (3º), que tem seis pontos a menos.

O Saint-Etienne, time tradicionalíssimo do futebol francês e que vive tempos difíceis, se complicou em sua luta pela promoção ao empatar em 1 a 1 com o Rodez. A equipe está dois pontos atrás do Angers, que venceu por 2 a 1 na visita ao Annecy.

A outra vaga direta de acesso à elite do futebol francês irá para o segundo colocado no final da próxima rodada. E a terceira ficará com o vencedor de um playoff entre as equipes que terminarem entre o terceiro e o quinto lugar.

