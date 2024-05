Com a jovem promessa Endrick, os atacantes do Real Madrid Rodrygo e Vinicius Junior, e a revelação do Girona Savinho, o técnico da seleção brasileira Dorival Junior anunciou nesta sexta-feira (10) a lista dos convocados para disputar a Copa América-2024.

A segunda convocação da seleção sob o comando de Dorival é praticamente a mesma anunciada em março para enfrentar Inglaterra e Espanha em dois amistosos, com a novidade do atacante do Porto, Evanilson.

A lista do torneio continental que será disputado nos Estados Unidos de 20 de junho a 14 de julho não inclui Neymar, que se recupera de uma lesão, nem os veteranos Casemiro e Thiago Silva.

Dorival Junior contou com a presença do jovem Endrick do Palmeiras, de 17 anos, grande sensação do futebol brasileiro, e outras revelações como o zagueiro do Paris Saint-Germain, Lucas Beraldo, além dos jogadores do Girona da Espanha, Savinho e Yan Couto.

--- Lista de convocados da seleção brasileira para a Copa América:

- Goleiros: Alisson (Liverpool-ING), Bento (Athletico-PR) e Ederson (Manchester City-ING)

- Defensores: Danilo (Juventus-ITA), Yan Couto (Girona-ESP), Guilherme Arana (Atlético-MG), Wendell (Porto-POR), Beraldo (PSG-FRA), Militão (Real Madrid-ESP), Gabriel Magalhaes (Arsenal-ING) e Marquinhos (PSG-FRA)

- Meio-campistas: Andreas Pereira (Fulham-ING), Bruno Guimarães (Newcastle-ING), Douglas Luiz (Aston Villa-ING), João Gomes (Wolverhapton-ING) e Lucas Paquetá (West Ham-ING)

- Atacantes: Endrick (Palmeiras), Evanilson (Porto-POR), Gabriel Martinelli (Arsenal-ING), Rafinha (Barcelona-ESP), Rodrygo (Real Madrid-ESP), Vinicius Jr (Real Madrid-ESP) e Savinho (Girona-ESP).

