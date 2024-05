A Fifa negou em uma carta enviada à Associação de Ligas Mundiais e ao Sindicato Mundial de Jogadores (FIFPro) ter "imposto" o calendário internacional, enquanto as duas organizações opõem-se à disputa do Mundial do Clubes de 2025 nas datas previstas pela instância máxima do futebol mundial.

Em uma carta enviada em 2 de maio ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, da qual a AFP obteve uma cópia na quinta-feira, a Associação das Ligas Mundiais e o FIFPro consideravam que o calendário de competições estava "acima da saturação" e instaram a organização a modificar a programação do Mundial de Clubes, ampliado para 32 equipes e cuja disputa está prevista para entre 15 de junho e 13 de julho de 2025 nos Estados Unidos.

"Rejeitamos qualquer sugestão ou inferência de que a Fifa 'imponha o Calendário Internacional de Partidas (IMC) à comunidade do futebol sem uma consulta adequada, ou para adaptá-lo à sua própria 'estratégia de negócio'", respondeu o secretário-geral interino da organização, Mattias Grafstorm, em uma carta à qual a AFP teve acesso.

"Como instância reitora do futebol mundial, temos o dever e a responsabilidade de conceber e de implantar um calendário internacional que seja do maior interesse para o futebol mundial, incluindo, entre outros, os interesses das confederações, das seleções nacionais, das ligas, dos clubes, dos jogadores, e é claro, dos torcedores. Compreenderão que se trata de um exercício de equilíbrio complicado e exigente, e nem sempre é possível satisfazer todo mundo", acrescentou o dirigente.

A Fifa afirma ter "levado a bom termo esse exercício de forma eficaz e criteriosa" e indica que "qualquer sugestão de que não o faz, ou não o fez, simplesmente não é apoiada pelos fatos”, ressaltando que a questão do calendário internacional foi discutida em várias ocasiões com a Associação Mundial de Ligas de Futebol e o FIFPro em 2021 e 2022.

"Os princípios estratégicos do calendário internacional para 2025-2030 foram aprovados pelo Conselho da Fifa em 16 de dezembro de 2022 e, posteriormente, o próprio calendário foi aprovado pelo Conselho da organização em 14 de março de 2023", prossegue a federação, que convida a Associação Mundial das Ligas e o FIFPro a retomar o "diálogo" com ela.

