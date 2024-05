A economia do Reino Unido superou a recessão do ano passado com um crescimento de 0,6% do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre de 2024, anunciou o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS).

O PIB britânico registrou contração de 0,1% no terceiro trimestre do ano passado e de 0,3% no quarto trimestre. Os economistas consideram que dois trimestres consecutivos de contração representam uma recessão técnica.

A recuperação da economia no primeiro trimestre do ano ficou acima do previsto pelos analistas, que projetavam um crescimento de 0,4%.

O banco central britânico, o BoE, também foi mais pessimista em suas previsões, igualmente de 0,4%.

O BoE, que elevou as taxas de juros 14 vezes entre dezembro de 2021 e setembro do ano passado, decidiu manter a taxa básica em 5,25% na quinta-feira.

A instituição afirmou que está "otimista" a respeito de uma queda da inflação, o que permitirá reduzir as taxas de juros nos próximos meses e, assim, aliviar o peso econômico sobre as famílias e as empresas.

Embora "as coisas continuem difíceis para muitas pessoas", a economia britânica "deu uma guinada", afirmou o primeiro-ministro Rishi Sunak nesta sexta-feira.

