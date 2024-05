A Atalanta eliminou o Olympique de Marselha ao vencer em casa por 3 a 0 nesta quinta-feira (9), pelo jogo de volta das semifinais da Liga Europa, uma semana depois do empate na ida, no estádio Vélodrome (1-1) no sul da França.

A equipe de Bérgamo, que atualmente é a quinta colocada na Serie A, conseguiu, assim, sua vaga para a final do segundo mais importante torneio europeu de clubes. Será no dia 22 de maio, em Dublin, na Irlanda, contra o Bayer Leverkusen, que também nesta quinta eliminou a Roma com um empate em 2 a 2 na Alemanha (vitória de 2 a 0 na ida).

Essa será a primeira decisão da história da Atalanta em uma das competições de clubes da Uefa.

Até então, seu melhor desempenho em um torneio europeu eram as semifinais que alcançou em 1988 na extinta Recopa Europeia.

Ele tem apenas um título importante em seu retrospecto, a Copa da Itália de 1963.

Isso pode mudar nos próximos dias, já que antes mesmo da final da Liga Europa, a Atalanta disputará mais uma final: a da Copa da Itália contra a Juventus na quarta-feira da próxima semana.

No jogo desta quinta-feira o time de Bérgamo marcou através de Ademola Lookman (30'), Matteo Ruggeri (52') dois minutos depois de uma grande oportunidade desperdiçada pelo atacante do Marselha, Iliman Ndiaye, e El Bilal Touré nos acréscimos (90'+4).

Com esta derrota e a eliminação, o Olympique de Marselha, único clube francês campeão europeu (1993), sofre uma grande decepção.

O OM está apenas em nono lugar na classificação da Ligue 1 e depositava todas as suas fichas no título da Liga Europa para salvar a temporada e poder assim disputar a próxima edição da Liga dos Campeões.

O revés na Itália desperta o time francês abruptamente desse sonho e o obriga a refletir profundamente após uma temporada caótica e muito decepcionante.

