O presidente eleito do Panamá, José Raúl Mulino, propôs, nesta quinta-feira (9), para a companhia canadense First Quantum Minerals iniciar um diálogo direto "em calma" sobre a possível reabertura de sua mina no Caribe panamenho, sem arbitragem internacional.

"Podemos conversar para abrir (ou) para fechar" definitivamente a mina Cobre Panamá, mas "sem arbitragens ativas", disse Mulino em entrevista à rádio ArCa Media En Directo, em alusão ao processo iniciado em dezembro pela empresa para obter US$ 20 bilhões (cerca de R$ 100 bilhões) em compensação.

