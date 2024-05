PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Israel bombardeia Gaza e EUA ameaça suspender ajuda militar

RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO: Putin afirma que forças nucleares estratégicas russas estão "sempre em alerta"

ARGENTINA GREVE: Milei enfrenta segunda greve geral contra "ajuste brutal" na Argentina

JOGOS OLÍMPICOS PARIS-2024: Começa o revezamento da tocha olímpica

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

RAFAH:

Israel bombardeia Gaza e EUA ameaça suspender ajuda militar

O Exército de Israel prosseguiu nesta quinta-feira (9) com os ataques contra a Faixa de Gaza, apesar da ameaça do governo dos Estados Unidos de suspender o fornecimento de algumas armas em caso de ataque contra a cidade de Rafah, no sul do território.

(Israel Gaza conflito Hamas Palestinos Egito, 770 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

LONDRES:

Mobilização por Gaza chega às universidades britânicas

A mobilização estudantil por Gaza ganha espaço nas universidades britânicas. No campus de uma delas, a SOAS (School of Oriental and African Studies) de Londres, várias barracas acompanhadas de bandeiras palestinas podem ser observadas.

(GB educação conflito Palestinos protesta manifestação Israel, 650 palavras, já transmitida)

NOVA YORK:

Ira estudantil nos EUA é alimentada 'pelo que veem nas redes como genocídio' (historiador)

Em meio à calma temporária que vive a Universidade de Columbia, em Nova York, após uma repressão policial, o professor de história do Oriente Médio Rashid Khalidi afirma que a ira dos estudantes é alimentada pelas imagens da guerra em Gaza que veem em seus celulares.

(Israel educação conflito Palestinos manifestação)

OSWIECIM:

Ex-reféns do Hamas pedem em Auschwitz a libertação dos demais sequestrados

Os irmãos argentino-israelenses Gabriela Leimberg e Fernando Marman, ex-reféns do Hamas em Gaza, visitaram esta semana o campo de concentração de Auschwitz e disseram que buscam apenas uma coisa: a libertação de todos os outros sequestrados.

(Israel Palestinos história conflito Argentina Polônia guerra, 580 palavras, já transmitida)

=== RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO ===

MOSCOU:

Putin afirma que forças nucleares estratégicas da Rússia estão 'sempre em alerta'

Vladimir Putin advertiu nesta quinta-feira (9), durante cerimônia de comemoração da vitória soviética contra os nazistas em 1945, que as forças nucleares estratégicas estão "sempre em alerta", em um momento de tensão com o Ocidente devido ao conflito na Ucrânia.

(Rússia conflito história política Ucrânia, 660 palavras, já transmitida)

MOSCOU:

Museu de Moscou explica às crianças a vitória soviética sobre os nazistas

"Eu vi metralhadoras de verdade!" diz Savieli, 11 anos, ao sair do Museu da Vitória em Moscou com uma arma de madeira nas mãos, em uma sociedade russa cada vez mais militarizada desde o início da ofensiva na Ucrânia.

(Rússia educação conflito história cultura escola URSS Ucrânia, 490 palavras, já transmitida)

=== ARGENTINA GREVE ===

BUENOS AIRES:

Milei enfrenta segunda greve geral contra o 'ajuste brutal' na Argentina

O presidente da Argentina, Javier Milei, enfrenta nesta quinta-feira (9) a segunda greve geral contra o "ajuste brutal" do seu governo, que paralisa os serviços de transporte terrestre, marítimo e aéreo; assim como instituições educacionais, financeiras e empresas em todo o país.

(Argentina sindicatos economia greve, 600 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== JOGOS OLÍMPICOS PARIS-2024 ===

MARSELHA:

Revezamento da tocha olímpica começa na França

Com o ex-jogador de futebol Basile Boli, ídolo do Olympique de Marselha (OM), e diante da basílica de 'Notre-Dame de la Garde', o revezamento da tocha olímpica começou nesta quinta-feira na cidade de Marselha seu percurso pela França, que terminará em 26 de julho em Paris.

(França Paris segurança 2024 esporte Oly, 400 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

Também anunciada em Esportes

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

RIO DE JANEIRO:

Eventos climáticos extremos se tornarão mais frequentes no Brasil, alertam especialistas

Enchentes históricas, incêndios florestais recordes, ondas de calor sem precedentes, secas: os eventos extremos se multiplicam e se tornarão mais frequentes no Brasil, alertam os especialistas

(Brasil enchentes clima ciência meio ambiente inundações chuvas)

PANAMÁ:

Ramón Fonseca, um dos chefes do escritório de advocacia dos 'Panama Papers', morre aos 71 anos

O advogado panamenho Ramón Fonseca, um dos chefes do escritório de advocacia protagonista dos "Panama Papers", morreu devido a problemas de saúde enquanto aguardava a sentença no julgamento deste escândalo que chocou o mundo em 2016, informou a sua advogada à AFP nesta quinta-feira (9).

(Panamá corrupção impostos morte, 470 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

BUDAPESTE:

Presidente chinês visita Hungria para celebrar 'nova era' com Orbán

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, recebeu o presidente chinês, Xi Jinping, em Budapeste, nesta quinta-feira (9), em uma tentativa de impulsionar os já florescentes laços entre Pequim e o seu aliado mais próximo na União Europeia.

(UE diplomacia Hungria China investimentos, 430 palavras, já transmitida)

BARCELONA:

Catalunha celebra eleições regionais com muito em jogo para Sánchez e Puigdemont

O Partido Socialista do presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, tenta conquistar o poder na Catalunha nas eleições regionais de domingo e demonstrar a eficiência de sua estratégia de reduzir a tensão com o separatista Carles Puigdemont, líder da tentativa fracassada de secessão em 2017.

(Espanha eleições política, 530 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

BARCELONA:

Justiça da Espanha arquiva caso de Shakira

A Justiça espanhola anunciou nesta quinta-feira (9) o arquivamento do processo por suposta fraude fiscal contra a cantora colombiana Shakira, encerrando assim seus problemas legais no país onde viveu parte de sua vida.

(Colômbia Espanha música gente impostos, 580 palavras, já transmitida)

ISTAMBUL:

Cães treinados para distrair passageiros no aeroporto de Istambul

Abanando seus rabos, Kuki, de 6 anos, e Alita, de um ano e meio, recebem os passageiros do Aeroporto de Istambul, como parte de um programa para ajudar a reduzir o estresse em um dos terminais aéreos mais movimentados do mundo.

(Turquia animais transporte aviação terapias, 540 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento das semifinais da Liga Europa

-- TÊNIS

Acompanhamento do Masters 1000 de Roma

-- JOGOS OLÍMPICOS

MARSELHA:

Revezamento da tocha olímpica começa na França

Com o ex-jogador de futebol Basile Boli, ídolo do Olympique de Marselha (OM), e diante da basílica de 'Notre-Dame de la Garde', o revezamento da tocha olímpica começou nesta quinta-feira na cidade de Marselha seu percurso pela França, que terminará em 26 de julho em Paris.

(França Paris segurança 2024 esporte Oly, 400 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

Também anunciada em Principais Notícias

PARIS:

Rússia utiliza esporte para se promover, segundo ministro ucraniano

Os planos da Rússia de organizar os "Jogos da Amizade" em setembro evidenciam "seu desrespeito pelos princípios do Olimpismo e uma tentativa de usar o esporte para sua propaganda", disse à AFP o ministro ucraniano dos Esportes, Matviy Bidnyi.

(Conflito Paris Rússia 2024 Belarus Ucrânia Oly, 630 palavras, já transmitida)

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com