Wall Street fechou nesta quarta-feira (8) com resultados mistos, com apenas o Dow Jones se beneficiando de uma virada em direção às ações menos cotadas.

O índice subiu 0,44%, fechando no azul pelo sexto dia consecutivo. Já o Nasdaq caiu 0,18%, e o S&P 500 fechou sem alterações.

"Acredito que as empresas fizeram um bom trabalho ao superarem suas expectativas para o primeiro trimestre. Mas notei que as estimativas de ganhos para o ano de 2024 realmente não mudaram muito", disse Jack Ablin, da consultoria Cresset Capital, que acrescentou que as empresas não relatam "muito crescimento nos lucros".

As ações fecharam com poucas mudanças após três dias de altas, nos quais os mercados receberam bem os comentários do Federal Reserve (Fed, banco central americano) de que era improvável que ocorressem mais aumentos nos juros.

Um punhado de relatórios de ganhos notáveis chamou a atenção em uma semana com poucos relatórios econômicos importantes, após o calendário intenso de divulgação de dados da semana passada, que incluiu dados de abril sobre o emprego.

