O príncipe Harry, que chegou a Londres, nesta terça-feira (7), para um evento beneficente, não verá seu pai, o rei Charles III, acometido por um câncer, durante sua visita ao Reino Unido, disse um porta-voz.

O duque de Sussex tem relações difíceis com o rei e especialmente com seu irmão, William, o herdeiro da coroa, desde que, em 2020, abandonou suas obrigações monárquicas e se mudou para a Califórnia com sua esposa, Meghan.

No entanto, durante sua última visita que se tem conhecimento ao Reino Unido, em 6 de fevereiro, ele passou por Londres para ver rapidamente o rei Charles, cujo diagnóstico de câncer acabara de ser anunciado.

Desta vez, Harry chegou à capital britânica para uma cerimônia por ocasião do décimo aniversário dos Jogos Invictus, uma competição internacional para soldados feridos, o que gerou a expectativa de uma possível visita a seu pai.

Mas a reunião "infelizmente não será possível devido à agenda muito cheia de Sua Majestade", Charles III, disse um porta-voz de Harry.

"O duque, é claro, está ciente da agenda de seu pai, de seus compromissos e de suas outras prioridades, e espera vê-lo em breve", acrescentou a mesma fonte.

Nove meses depois de sua coroação, em maio de 2023, a monarquia anunciou, em fevereiro, que Charles III sofre de um câncer, descoberto após uma operação na próstata em janeiro.

O rei de 75 anos, que ainda está em tratamento, retomou suas atividades públicas na semana passada, sorridente e saudando as pessoas, porém caminhando lentamente.

gmo/spe/pc/eg/dd/mvv