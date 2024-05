O Fluminense anunciou nesta terça-feira (7) a contratação do veterano zagueiro Thiago Silva, de 39 anos, que estava no Chelsea.

"O Monstro voltou!", anunciou o clube carioca em seus canais oficiais para anunciar oficialmente o retorno de Thiago Silva até junho de 2026.

A imprensa brasileira havia anunciado há dias um acordo entre o jogador e o atual campeão da Copa Libertadores, que foi oficializado nesta terça.

Thiago Silva deverá chegar ao Rio de Janeiro em junho, quando terminar a temporada no Chelsea, e poderá estar disponível para jogar no tricolor carioca a partir de 10 de julho, quando o mercado internacional de transferências abrir.

- Segundo retorno -

Revelado nas divisões de base do Fluminense, Thiago Silva voltará pela segunda vez ao clube do coração, pelo qual disputou 146 partidas e marcou 14 gols.

Em 2003, aos 18 anos e antes de estrear no time titular do Flu, Thiago Silva foi para o modesto RS Futebol, no Rio Grande do Sul, de onde foi para o Juventude de Caxias, pelo qual disputou o campeonato brasileiro de 2004.

As boas exibições fizeram com que fosse transferido para o Porto, embora não tenha tido minutos e foi emprestado ao Dínamo de Moscou, onde foi diagnosticado com tuberculose que o manteve internado durante quatro meses.

Em 2006, Thiago Silva retornou ao Fluminense, onde rapidamente se tornou ídolo e conquistou a Copa do Brasil de 2007.

Em 2008, após perder a final da Libertadores para a LDU, o zagueiro foi transferido para o Milan, iniciando um período de 15 anos e meio na elite do futebol europeu.

Depois de três anos no Milan, Thiago Silva assinou com o Paris Saint Germain, onde atuou por oito temporadas, e nas últimas quatro jogou pelo Chelsea, com o qual conquistou a Liga dos Campeões em 2021.

Thiago Silva, que já havia anunciado que não renovaria com os 'Blues', recebeu ofertas da Inglaterra e do futebol árabe, mas optou por retornar ao seu país.

Tendo vestido a camisa da seleção brasileira 113 vezes, Thiago Silva disputou quatro Copas do Mundo. Ele conquistou a Copa das Confederações de 2013 e a Copa América de 2019, ambas realizadas no Brasil.

- Mais experiência no Flu -

A chegada de Thiago Silva aumenta ainda mais a média de idade do Fluminense, atual campeão da Copa Libertadores e que tem como titulares o goleiro Fábio (43 anos), o volante Felipe Melo (40 anos) o lateral-esquerdo Marcelo (36 anos), o meio-campista Ganso (34 anos) e o atacante argentino Germán Cano (36 anos).

Além disso, o técnico Fernando Diniz conta com jogadores de reconhecida experiência no banco de reservas como Renato Augusto (36 anos), Douglas Costa (33 anos), Thiago Santos (34 anos) e Samuel Xavier (33 anos).

