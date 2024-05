O Crescente Vermelho palestino disse nesta segunda-feira (6) que "milhares" de habitantes de Gaza estão fugindo do leste de Rafah, em meio a bombardeios, e depois que as forças israelenses ordenaram a evacuação desta área no extremo sul da Faixa de Gaza.

"O número de pessoas que se deslocam das áreas a leste de Rafah para o oeste é significativo, especialmente após a intensificação dos bombardeios. Milhares de pessoas estão abandonando as suas casas", disse à AFP Osama al Kahlot, porta-voz da organização.

bur-ha-lba/jd/ami/es/mb/aa/dd