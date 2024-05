O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, confirmou nesta sexta-feira (3) que o goleiro Thibaut Courtois enfrentará o Cádiz no sábado, em sua volta aos gramados após uma grave lesão no joelho.

"Thibaut está bem. Amanhã ele jogará depois de muito tempo", disse o treinador italiano durante a coletiva de imprensa antes do jogo da 34ª rodada.

"É uma boa notícia para nós que ele esteja de volta. Ele está muito bem, muito animado. Acho que estamos todos muito satisfeitos por ele poder retornar", acrescentou Ancelotti.

Courtois não joga pelo Real Madrid desde que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante um treino em agosto, poucos dias antes do início da temporada.

Quando estava prestes a regressar em março, o goleiro da seleção belga sofreu uma ruptura no menisco medial, que exigiu cirurgia e atrasou a sua volta. Ancelotti não quis, no entanto, dizer se Courtois poderia ser titular no caso de uma hipotética final da Liga dos Campeões.

"A final que temos em mente é a de quarta-feira contra o Bayern (de Munique, no jogo de volta das semifinais do torneio continental), na qual Lunin jogará, e depois veremos", disse o treinador.

O técnico do time merengue anunciou ainda que o zagueiro brasileiro Militão será titular no sábado para continuar acumulando minutos após seu retorno de uma lesão e o jovem turco Arda Güler também começará jogando.

O Real Madrid pode se consagrar campeão espanhol no sábado se vencer o jogo contra o Cádiz e o Barcelona não derrotar o Girona, mas o treinador 'merengue' prefere permanecer cauteloso.

"Não está nas nossas mãos, por isso não queremos falar em comemoração. O objetivo é somar três pontos para ficar mais perto de vencer esta competição. Não pensamos no que pode acontecer depois, apenas somar três pontos contra uma equipe que está lutando para evitar o rebaixamento", finalizou.

