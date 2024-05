O meio-campista do Manchester City, Phil Foden, foi eleito o melhor jogador da temporada 2023-2024 na Inglaterra em votação feita pela associação inglesa de jornalistas esportivos, com a jamaicana Khadija 'Bunny' Shaw, também do City, vencendo na categoria feminina.

Foden, de 23 anos, sucede o seu companheiro de equipe Erling Haaland, após conquistar 42% dos votos da Football Writers' Association (FWA), que tem cerca de 900 membros.

Foden superou Declan Rice, meio-campista do Arsenal, que ficou em segundo, e o volante espanhol Rodri, também do Manchester City, que terminou em terceiro. Atrás deles foram votados os nomes do norueguês Martin Odegaard, Ollie Watkins e Cole Palmer.

O jovem astro da seleção inglesa soube aproveitar o fato de seu companheiro de equipe Kevin De Bruyne estar ausente há vários meses, tendo seu melhor ano do ponto de vista estatístico; com 16 gols e 7 assistências na Premier League, e 5 e 3 na Liga dos Campeões.

"Ser eleito o melhor jogador do ano da Football Writers' Association é uma grande honra", disse Foden. "Estou muito, muito feliz por receber este prêmio, mas não teria conseguido sem a ajuda dos meus companheiros".

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, elogiou seu jogador e disse que ele pode melhorar ainda mais. "O impacto no terço final do campo é muito bom e a ética profissional", disse o espanhol.

"Todos esses anos, devido à quantidade de partidas que disputa, os minutos que joga, ele está mais maduro e entende o jogo, mas tem que continuar. Ele ainda é jovem. Depende dele, simples assim”, acrescentou Guardiola.

Na categoria feminina, a vencedora foi Khadija Shaw, artilheira da atual temporada com 21 gols. Shaw, de 27 anos, sucede Sam Kerr na lista de vencedoras, à frente de Lauren James, do Chelsea, na votação.

Duas outros jogadoras do City, a zagueira Alex Greenwood e a meio-campista japonsea Yui Hasegawa, ficaram em terceiro e quarto lugar, respectivamente.

