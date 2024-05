O técnico do Bayer de Munique, Thomas Tuchel, cuja saída marcada para acontecer em junho foi anunciada em fevereiro, deixou as portas abertas para sua continuidade, nesta sexta-feira (3), durante uma coletiva de imprensa, no momento em que o time está em plena semifinal da Liga dos Campeões contra o Real Madrid.

"Tudo é possível", declarou o treinador alemão na véspera da visita ao Stuttgart pela Bundesliga, cinco dias antes de encarar o time da capital espanhola na partida de volta, depois de ter empatado em 2 a 2 no jogo de ida na Allianz Arena, embora tenha acrescentado que o acordo para sua saída "ainda está de pé".

Em fevereiro, Tuchel concordou em deixar o clube no final da temporada, apesar de ter deixado claro que gostaria de continuar.

Este ano o gigante da Baviera perdeu o título de campeão alemão pela primeira vez em onze anos, para o Bayer Leverkusen, e também foi eliminado em sua estreia na Copa da Alemanha por um time da terceira divisão.

Nos últimos meses vários nomes foram mencionados como possíveis futuros treinadores do Bayern. Um dos candidatos, Ralf Rangnick, anunciou na quinta-feira que continuará à frente da seleção austríaca após a disputa da Eurocopa-2024 e o técnico espanhol Xabi Alonso também confirmou a sua permanência no Leverkusen.

dwi/jog/pm/aam