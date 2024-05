Pelo menos 20 pessoas morreram nesta sexta-feira quando um ônibus caiu em uma região montanhosa do norte do Paquistão, informou a polícia.

O motorista do veículo perdeu o controle em uma curva próxima à cidade de Chilas, na região de Gilgit-Baltistão, e caiu em um barranco rochoso.

O ulemá, o líder muçulmano local, “anunciou a notícia do acidente pelo alto-falante e pediu para doar sangue aos feridos”, disse à AFP o policial Azmat Shah.

“As operações de resgate já foram concluídas. Dos 21 feridos, cinco estão em estado grave”, acrescentou.

Os acidentes rodoviários são comuns no Paquistão, onde as medidas de segurança não são rígidas, os motoristas recebem formação insuficiente e as infraestruturas estão degradadas.

