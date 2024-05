PRINCIPAIS NOTÍCIAS

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

Incerteza sobre possível trégua entre Israel e Hamas em Gaza

O movimento islamista palestino Hamas não respondeu nesta quinta-feira (2) à oferta israelense de trégua em Gaza, o que aumenta as dúvidas sobre a possibilidade de um cessar-fogo após quase sete meses de guerra.

(Israel conflito Palestinos diplomacia manifestação, 770 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

LOS ANGELES:

Polícia desmantela protesto pró-palestina em universidade de Los Angeles

A polícia e os estudantes entraram em confronto nesta quinta-feira (2) na Universidade da Califórnia, em Los Angeles (UCLA), durante a remoção de barricadas montadas por manifestantes contra a guerra em Gaza, após um dia de intervenções em outras universidades dos EUA que resultou em várias prisões.

(EUA Israel Palestinos educação conflito estudantes manifestação, 680 palavras, já transmitida)

=== BRASIL FUTEBOL ===

SÃO PAULO:

O Brasil ainda é o país do futebol?

Com o 'jogo bonito' como sua marca registrada, craques lendários, categorias de base sempre revelando novos talentos e cinco títulos mundiais, o Brasil ganhou a reputação de "país do futebol". Mas a terra do 'Rei Pelé' ainda merece este apelido?

(BRA Fbl, 1330 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

PANAMÁ:

Panamá realiza eleições com incerteza sobre candidato favorito

O Panamá realizará no domingo (5) eleições inéditas marcadas pelo desafio da candidatura do opositor direitista José Raúl Mulino, favorito à conquista da presidência, em um país atingido pela corrupção, pela falta d'água no canal interoceânico e pela crise migratória da floresta de Darién.

(Panamá eleições política economia migração, 710 palavras, já transmitida)

PANAMÁ:

Os quatro candidatos com chances de vencer a presidência do Panamá

Um ex-presidente "de sobrenome", um político veterano e de caráter forte, um ex-cônsul roqueiro e um ex-ministro do Canal, opositores e principalmente de centro-direita, são os quatro candidatos presidenciais, entre oito, com chances de vencer as eleições de domingo no Panamá,

(Panamá política eleições, 790 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

KUMASI:

Museu de Gana exibe artefatos do reino Ashanti saqueados durante a colonização

O monarca do reino Ashanti de Gana inaugurou uma exposição de dezenas de artefatos reais saqueados durante a era colonial, emprestados de museus britânicos, no Museu do Palácio Manhyia, em Kumasi, para comemorar seu jubileu de prata.

(Gana cultura colonização, 490 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

PEQUIM: China anuncia balanço atualizado de 48 mortos em desabamento de estrada

O desabamento de uma estrada na província de Guangdong, sul da China, provocou pelo menos 48 mortes, segundo o balanço atualizado divulgado pela imprensa estatal nesta quinta-feira, enquanto prosseguem as operações de resgate.

(China clima inundações, 450 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

PARIS:

OCDE eleva previsão de crescimento econômico mundial, impulsionado

A economia mundial vai crescer 3,1% em 2024, anunciou a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em uma nova projeção divulgada nesta quinta-feira (2), que aumenta em 0,2 ponto a previsão anterior, graças ao dinamismo dos Estados Unidos.

(OCDE economia, 470 palavras, já transmitida)

TÓQUIO:

Desvalorização do iene atrai milhões de turistas ao Japão

Até agora considerado um destino ao alcance de poucos, o Japão atrai um número recorde de turistas estrangeiros que, encorajados pela desvalorização do iene em relação ao dólar ou ao euro, não hesitam em gastar o seu dinheiro em quimonos, facas ou jantares luxuosos.

(Japão consumo moeda turismo, 430 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

CAMBRIDGE:

Cientistas britânicos reconstroem o rosto de mulher neandertal

Uma equipe de arqueólogos britânicos revelou nesta quinta-feira o rosto reconstruído de uma mulher neandertal de 75 mil anos, trabalho que questiona o que sabíamos sobre esta espécie muitas vezes considerada grosseira e pouco desenvolvida.

(GB história arqueologia ciência, 530 palavras, já transmitida)

BORLANGE:

As saunas cada vez mais incomuns da Suécia e da Finlândia

A Suécia e a Finlândia oferecem saunas cada vez mais incomuns, como mergulhar em uma antiga mina a uma profundidade de 90 metros ou relaxar no vapor dentro da cabine de uma roda-gigante.

(Suécia saúde Finlândia lazer, 520 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

SÃO PAULO:

- Acompanhamento das semifinais da Liga Europa

-- JOGOS OLÍMPICOS

PARIS:

Paris inaugura reservatório para melhorar a água do Sena antes dos Jogos

O reservatório de Austerlitz, que armazena água das chuvas no centro de Paris, será inaugurado nesta quinta-feira (2) com a missão de permitir banhos no rio Sena, três meses antes dos Jogos Olímpicos.

(JO Paris 2024 rio, 570 palavras, já transmitida)

