O presidente de Israel, Isaac Herzog, criticou nesta quinta-feira (2) as manifestações pró-Palestina nas universidades dos Estados Unidos pela guerra entre Israel e o Hamas em Gaza e afirmou que estão "contaminadas pelo ódio e antissemitismo".

"Vemos instituições acadêmicas proeminentes, salas de história, cultura e educação contaminadas pelo ódio e pelo antissemitismo, alimentados pela arrogância e ignorância... nós observamos com horror como as atrocidades de 7 de outubro contra Israel são celebradas e justificadas", afirmou Herzog em um comunicado no qual expressa apoio aos estudantes judeus nestas universidades.

dms-jd/pc/mb/fp/aa