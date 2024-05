A Comissão Europeia, o Executivo da UE, abriu uma investigação nesta terça-feira (30) contra as redes sociais Instagram e Facebook, suspeitas de não respeitarem suas obrigações na luta contra a desinformação antes das eleições europeias de junho.

Vários líderes políticos expressaram preocupação com a possível manipulação de opiniões por parte da Rússia.

"Esta Comissão adotou as ferramentas para proteger os cidadãos europeus da desinformação e da manipulação por parte de terceiros países", afirmou a presidência da instituição.

"Se suspeitamos de uma violação das regras, atuamos. É sempre assim, mas especialmente em um período de eleições", acrescentou.

Esta é a quinta investigação oficial iniciada pela Comissão Europeia no âmbito da entrada em vigor da nova Lei de Serviços Digitais, no ano passado, para lutar contra os conteúdos e produtos online ilegais.

"Iniciamos o procedimento contra a (empresa matriz) Meta para garantir que sejam adotadas medidas eficazes, em particular para impedir que as vulnerabilidades do Instagram e do Facebook sejam exploradas por interferências estrangeiras", declarou o comissário europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton.

Na opinião da União Europeia, a Meta modera "de forma insuficiente" a publicidade e critica a divulgação de um grande número de anúncios que "representam um risco para os processos eleitorais", afirmou. E mencionou especialmente "campanhas publicitárias relacionadas com a manipulação de informação do exterior".

