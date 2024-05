O vulcão Monte Ruang, na Indonésia, entrou em erupção várias vezes nesta terça-feira (30), o que forçou a saída dos moradores e o fechamento do aeroporto internacional mais próximo, informou a agência vulcanológica do país.

As autoridades alertaram que a ameaça do vulcão não terminou após várias erupções este mês. Mais de 6.000 pessoas em Ruang e outras áreas próximas deixaram a região no início de abril.

Ruang, que fica na província de Sulawesi do Norte, entrou em erupção às 01H15 (14H15 de Brasília, segunda-feira) e mais duas vezes durante a manhã, informou a agência vulcanológica em um comunicado.

O vulcão liberou uma coluna de cinzas com mais de cinco quilômetros de altura.

A agência voltou a impor uma zona de exclusão de seis quilômetros ao redor do vulcão e alertou os moradores da área que devem permanecer atentos à "possibilidade de lançamento de rochas incandescentes, nuvens quentes e tsunamis provocados pela queda de material vulcânico no mar".

Mais de 800 pessoas vivem em Ruang e todas deixaram a área após as erupções das últimas semanas.

Alguns moradores retornaram para suas casas, mas não está claro o número exato ou se deixaram a região após as erupções de terça-feira.

As últimas erupções do Monte Ruang também levaram as autoridades a fechar novamente o Aeroporto Internacional Sam Ratulangi, na capital da província de Manado, a mais de 100 quilômetros de distância, segundo um alerta da agência de controle de tráfego aéreo 'AirNav Indonesia'.

O comunicado informa que o aeroporto foi fechado devido às "cinzas vulcânica de Ruang".

A Indonésia, um extenso arquipélago no sudeste asiático, fica no chamado "Círculo de Fogo" do Pacífico e registra atividade sísmica e vulcânica com frequência.

str-jfx/cwl/mas/dbh/fp