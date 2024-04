O Betis perdeu a oportunidade de embolar um pouco mais a briga pela vaga na Liga Europa ao empatar em 1 a 1 com o Sevilla neste domingo (28), no clássico da capital andaluza, pela 33ª rodada de LaLiga.

Francisco Alarcón 'Isco' colocou o Betis na frente convertendo um pênalti (38'), mas Kike Salas empatou no início do segundo tempo (56') evitando assim que o Betis alcançasse a Real Sociedad, que ocupa a última posição que classifica para a Liga Europa.

Faltando cinco rodadas para o fim do campeonato, a equipe andaluza está a dois pontos da Real Sociedad, que perdeu na sexta-feira para o Real Madrid por 1 a 0.

O Sevilla começou com mais intensidade pressionando e roubando a bola no campo adversário, mas aos poucos o Betis, liderado por Isco, foi assumindo o controle da partida.

Aos 35 minutos Pablo Fornals finalizou com o goleiro Orjan Nyland batido, mas Sergio Ramos apareceu para tirar a bola quase na linha, evitando o gol do Betis.

Apenas três minutos depois, um toque de mão na bola de Dodi Lukebakio dentro da área resultou em pênalti, que Isco converteu e colocou o Betis na frente (38').

O gol deu asas ao Betis e após o intervalo o time poderia ter aumentado a vantagem quando Cédric Bakambú recebeu um passe em profundidade, mas se machucou justamente quando ia ficar cara a cara com Nyland, mandando a bola para fora (49').

O goleiro do Sevilla foi fundamental para evitar a vitória do Betis, que se mostrou mais consolidado em campo. Nyland voou no início da segunda etapa (52') para defender um chute de Ayoze, que ia na direção do ângulo.

- Granada pode seguir sonhando -

Dominado pelo Betis, o Sevilla buscava contra-ataques e lances de bola parada para tentar levar perigo.

Kike Salas aproveitou um escanteio cobrado por Ocampos para desviar de cabeça e fazer 1 a 1 (56').

O Betis continuou pressionando o Sevilla, mas os visitantes acabaram resistindo e salvaram um ponto, que os ajuda a abrir uma distância em relação à zona de rebaixamento.

Na parte inferior da tabela, o Granada, penúltimo colocado, venceu o Osasuna por 3 a 0 e continua sonhando com a permanência. O time está a 10 pontos da 'zona de salvação' com 15 pontos ainda em disputa.

O Osasuna muito impreciso tanto na defesa quanto no ataque acabou perdendo com os gols do uruguaio Facundo Pellistri (29'), Myrto Uzuni (48') e Lucas Boyé (90'+4).

O Cádiz, que ocupa o primeiro lugar na zona de rebaixamento, não conseguiu passar do empate em 1 a 1 com o Mallorca e ainda está a cinco pontos da salvação, que o Celta fecha.

Vedat Muriqi colocou o Mallorca na frente (12'), mas um gol contra de Omar Mascarell (59') garantiu o empate que mantém as esperanças do Cádiz.

O Villarreal, por sua vez, venceu o Villarreal por 3 a 0 com uma dobradinha de Alexander Sorloth (18' e 74') e um gol do colombiano Yerson Mosquera (69').

O Barcelona vai receber o Valencia nesta segunda-feira encerrando a 33ª rodadaa do campeonato espanhol.

--- Jogos da 33ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Real Sociedad - Real Madrid 0 - 1

- Sábado:

Las Palmas - Girona 0 - 2

Almería - Getafe 1 - 3

Alavés - Celta Vigo 3 - 0

Atlético de Madrid - Athletic Bilbao3 - 1

- Domingo:

Cádiz - Mallorca 1 - 1

Granada - Osasuna 3 - 0

Villarreal - Rayo Vallecano 3 - 0

Betis - Sevilla 1 - 1

- Segunda-feira:

(16h00) Barcelona - Valencia

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 84 33 26 6 1 71 22 49

2. Girona 71 33 22 5 6 69 40 29

3. Barcelona 70 32 21 7 4 64 37 27

4. Atlético de Madrid 64 33 20 4 9 62 39 23

5. Athletic Bilbao 58 33 16 10 7 53 33 20

6. Real Sociedad 51 33 13 12 8 46 35 11

7. Betis 49 33 12 13 8 41 39 2

8. Valencia 47 32 13 8 11 35 34 1

9. Villarreal 45 33 12 9 12 54 55 -1

10. Getafe 43 33 10 13 10 41 45 -4

11. Osasuna 39 33 11 6 16 37 49 -12

12. Alavés 38 33 10 8 15 31 38 -7

13. Sevilla 38 33 9 11 13 42 46 -4

14. Las Palmas 37 33 10 7 16 30 41 -11

15. Rayo Vallecano 34 33 7 13 13 27 42 -15

16. Mallorca 32 33 6 14 13 27 39 -12

17. Celta Vigo 31 33 7 10 16 37 50 -13

18. Cádiz 26 33 4 14 15 23 46 -23

19. Granada 21 33 4 9 20 36 61 -25

20. Almería 14 33 1 11 21 32 67 -35

./bds/gr/mcd/aam