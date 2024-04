O rei Charles III retomará parcialmente sua agenda pública a partir da semana que vem, depois que os médicos disseram estar "muito animados" pelo progresso de seu tratamento contra o câncer, anunciou o Palácio de Buckingham nesta sexta-feira (26).

Seu primeiro compromisso com a rainha Camila será uma visita na terça-feira a um centro de tratamento de câncer, disse o Palácio, indicando que, em junho, o casal receberá o imperador Naruhito e a imperatriz Masako do Japão para uma visita de Estado.

O anúncio ocorre após um período difícil para a família real britânica, depois que Charles, de 75 anos, e sua nora Catherine, princesa de Gales, de 42, revelaram sofrer de câncer.

Catherine, a esposa do herdeiro do trono do Reino Unido, o príncipe William, anunciou que estava realizando sessões de quimioterapia preventiva há pouco mais de um mês, em um vídeo publicado nas redes sociais.

Ao anunciar o retorno parcial de Charles à vida pública, um porta-voz do Palácio de Buckingham disse que é "muito cedo" para saber qual será a duração exata de seu tratamento.

Mas disse que sua equipe médica está "muito animada pelo progresso conseguido até agora e segue positiva sobre a recuperação contínua do rei".

"O ritmo da agenda do rei aumentará aos poucos, à medida que continue sua recuperação, em estreita colaboração com sua equipe médica", acrescentou o porta-voz.

O rei e a rainha Camila receberão o casal real japonês no Palácio de Buckingham no final de junho, anunciou o Palácio, confirmando a informação da imprensa japonesa no mês passado.

A realeza japonesa assistiu ao funeral de Estado da mãe de Charles, a rainha Elizabeth II, em setembro de 2022, naquela que foi a primeira viagem ao exterior depois da entronização do imperador.

Chefes de Estado e convidados oficiais estrangeiros também participaram da recepção que o rei ofereceu na noite anterior ao funeral.

- "Profundamente comovido" -

Nem Charles nem Catherine revelaram o tipo exato de câncer de que sofrem.

Charles tinha apenas 17 meses de reinado quando o Palácio informou em fevereiro que o monarca era acometido por um câncer e que abandonaria temporariamente todos seus compromissos públicos, enquanto iniciava o tratamento.

Em janeiro, foi internado por uma doença benigna na próstata que o levou a passar vários dias no hospital.

O rei continuou trabalhando longe dos holofotes, realizando reuniões e participando de alguns eventos oficiais.

Sua aparição de maior destaque foi no fim de semana de Páscoa, quando participou de uma missa dominical no Castelo de Windsor, a oeste de Londres.

"Sua Majestade está muito animada de poder retomar algumas tarefas públicas e muito agradecida com sua equipe médica por seu contínuo cuidado e experiência", disse o porta-voz de Buckingham nesta sexta.

Em março, o rei disse que continuaria servindo "o melhor que pudesse", e que ficou "profundamente comovido" com a reação das pessoas aos seus problemas de saúde.

Por sua vez, Catherine está recebendo tratamento para o câncer que foi descoberto após uma operação abdominal, que também foi anunciada em janeiro.

A luta simultânea do rei e de Catherine contra doenças graves criou uma crise na monarquia britânica, com falta de membros de alto escalão disponíveis para seus compromissos públicos.

Há alguns anos, a família podia contar com a ajuda do príncipe Harry, filho mais novo do rei, mas ele e sua esposa americana, Meghan, abandonaram a primeira linha monárquica em 2020. Desde então, vivem na Califórnia e se distanciaram da família após uma difícil separação.

