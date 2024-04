Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas nesta sexta-feira em bombardeios ucranianos, o primeiro em uma região russa de fronteira e outro no território ucraniano ocupado por Moscou, informaram as autoridades locais.

Um bombardeio contra a cidade de Novodrujesk (...) deixou um morto e dois feridos, indicou no Telegram o governo do município de Lisichansk, importante cidade sob controle russo vizinha da localidade atacada.

Novodrujesk, na região de Luhansk (leste), sob controle quase total de Moscou, tinha quase 8.000 habitantes antes do conflito.

Além disso, um morador morreu em um bombardeio ucraniano contra uma pequena cidade da região russa de Kursk, perto da fronteira, informaram as autoridades regionais no Telegram.

As forças de Kiev prometeram no mês passado levar os combates para o território russo, visando em particular as forças de retaguarda das tropas russas.

bur/pz/meb/es/fp