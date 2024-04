O Fluminense empatou nesta quinta-feira (25) em sua visita ao paraguaio Cerro Porteño em Assunção e segue líder do Grupo A da Copa Libertadores de América-2024.

Disputado diante de cerca de 30 mil espectadores no estádio La Olla Monumental, na capital paraguaia, o tricolor carioca, atual campeão, sofreu em alguns momentos com os ataques dos donos da casa, mas conseguiu somar um ponto que lhe permite continuar no topo da classificação da chave.

Após três rodadas, o Flu tem 5 pontos, seguido por Cerro Porteño e o chileno Colo Colo, ambos com 4 pontos. O Alianza de Lima é o último colocado com 2 pontos.

Na quarta rodada, no dia 8 de maio, o Alianza receberá o Cerro Porteño no Peru e um dia depois o Fluminense visitará o Colo Colo em Santiago.

Nesta quinta-feira, os dois times tiveram chances de abrir o placar, embora o jogo inteiro tenha permanecido lento.

Com ordem e disciplina, o Fluminense assumiu a posse de bola no primeiro tempo sob a liderança de veteranos como Ganso, Marcelo e Felipe Melo.

O 'Ciclón de Barrio Obrero' não pressionou o suficiente por respeito ao campeão, que impôs temor com seus perigosos atacantes, o colombiano Jhon Arias e o argentino Germán Cano.

O Cerro Porteño avançava principalmente pela esquerda, aproveitando a velocidade de Cecilio Domínguez.

Porém, aos 22 minutos, o maior perigo a favor da equipe local veio pela direita através do atacante Diego Churín, mas sem consequências para os brasileiros.

O meio-campistaJorge Morel, peça fundamental no esquema tático do Cerro Porteño, se lesionou aos 25 minutos e teve de ser substituído por Wilder Viera.

O trabalho dos veteranos do time carioca ditou o ritmo no primeiro tempo com uma equipe paraguaia que tampouco se interessou em insistir na busca da vitória.

Antes do final do primeiro tempo, o meia Piris da Motta (ex-Flamengo) arriscou nos acréscimos (45'+2) em um chute de longa distância. O goleiro Fábio se esticou todo e conseguiu mandar a bola para escanteio.

Depois de cerca de 25 minutos de monotonia no segundo tempo, o 'Ciclón' quase abriu o placar através do brasileiro Edu, finalizando uma jogada iniciada pela esquerda pelo lateral Arzamendia.

Aos 73 minutos, o árbitro uruguaio Esteban Ostojich anulou um gol de Jhon Arias para o Fluminense após uma consulta ao VAR que indicou um toque de mão do colombiano.

Nos últimos minutos o Cerro Porteño se mostrou mais ambicioso que os visitantes mas seus avanços não preocuparam Fábio.

Aos 88, O meio-campista argentino Federico Carrizo teve uma boa chance mas chutou alto demais.

