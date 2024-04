Os acionistas da Petrobras aprovaram, nesta quinta-feira (25), distribuir metade de seus dividendos extraordinários, depois que a retenção desses recursos no mês passado frustrou as expectativas do mercado.

A Petrobras vai desembolsar cerca de 22 bilhões de reais, relativos a seus resultados de 2023, informou a empresa em comunicado. A metade restante será alocada em uma reserva que, segundo o governo, garantiria esses pagamentos no futuro.

A votação parece aplacar uma crise desencadeada quando o Conselho de Administração da petrolífera de economia-mista decidiu, em 7 de março, reter os dividendos extraordinários, o que alarmou o mercado.

Em 2023, a Petrobras obteve lucro anual atribuído aos acionistas de 24,884 bilhões de dólares. A petroleira comemorou o "segundo maior lucro líquido de sua história", considerado por seu presidente Jean Paul Prates como uma demonstração de que a empresa está no caminho certo.

Mas a decisão de bloquear os pagamentos foi considerada por analistas e opositores como "intervenção governamental", algo que preocupa o mercado desde a posse de Luiz Inácio Lula da Silva para seu terceiro mandato em janeiro de 2023.

À época da decisão, as ações de Petrobras despencaram na Bolsa de Valores de São Paulo.

Nas semanas que se seguiram, meios de comunicação locais especularam sobre a saída de Prates. Mas, desde então, a situação se acalmou.

Após a decisão desta quinta, as ações preferenciais da Petrobras subiram, fechando acima de 2% na Bolsa.

No total, a Petrobras pagará agora em dividendos por 2023 a soma de 94,354 bilhões de reais, valor que inclui montantes já aprovados e pagos, assim como dividendos ordinários, indicou a empresa na nota.

rsr/db/rpr/ic