A polonesa Iga Swiatek, número um do mundo, se classificou nesta quinta-feira (25) para a terceira rodada do torneio WTA 1000 de Madri ao vencer a chinesa Wang Xiyu por 6-1 e 6-4 em 1 hora e 16 minutos.

Finalista no ano passado na capital espanhola, onde foi derrotada pela bielorrussa Aryna Sabalenka, Swiatek enfrentará a romena Sorana Cirstea (30ª), que derrotou a filipina Alexandra Eala (170ª) por 6-3, 6-7 (6/8) e 6-4.

Em sua primeira partida em Madri, Swiatek dominou com autoridade o primeiro set ao quebrar o saque da adversária três vezes, a última no sétimo e último game.

Mas embora tenha aberto 4-1 no segundo set e a partida parecesse caminhar para uma vitória fácil, Wang conseguiu reagir e empatar em 4-4.

A polonesa voltou a acelerar para fechar a partida, ajudada por uma dupla falta da chinesa que levou ao primeiro dos dois match points que a número 1 teve a seu favor.

"Adoro este lugar. Conheci a cidade um pouco melhor no ano passado. Então desta vez me sinto mais confortável aqui", disse Swiatek após o jogo.

Também nesta quinta-feira a russa Liudmila Samsonova eliminou a ex-número um Naomi Osaka, na segunda rodada do torneio, ao vencer por 6-2, 4-6 e 7-5 em duas horas e 22 minutos.

Osaka, vencedora de quatro Grand Slams, se recuperou de duas quebras de saque no segundo set para forçar um terceiro decisivo, no qual Samsonova, número 17 do mundo, acabou vencendo.

A japonesa, que voltou às quadras em janeiro após uma longa pausa, havia conquistado sua primeira vitória no saibro em dois anos na quarta-feira, em Madri, contra a belga Greet Minnen.

Mas Samsonova, 15ª colocada, a quem Osaka derrotou em Indian Wells em março, interrompeu a evolução da japonesa, encerrando quatro derrotas consecutivas com sua vitória.

"Não vou dizer que eu me senti feliz. Me senti bem por ter conseguido lutar. Acho que há uma grande diferença em relação à minha partida na França, então estou feliz por ter aprendido com essa partida, mas triste por ter perdido", disse Osaka na zona mista.

Samsonova enfrentará a americana Madison Keys na próxima rodada.

- Bia Haddad vence sem sustos -

Mais cedo a brasileira Beatriz Haddad Maia estreou com vitória sobre a italiana Sara Errani, 100ª colocada do ranking mundial.

A paulista de 27 anos, atual número 14 do mundo, venceu sem grandes dificuldades, com parciais de 6-3 e 6-2 numa partida que durou 1 hora e 16 minutos.

Bia Haddad fez sua estreia diretamente na segunda rodada por ser a 11ª cabeça de chave no torneio.

Ela vai enfrentar na próxima fase a americana Emma Navarro, 19ª cabeça de chave, que atropelou a argentina Nadia Podoroska com parciais de 6-2 e 6-1.

A americana Coco Gauff não tomou conhecimento da holandesa Arantxa Rus a quem venceu por 2 sets a 0 sem perder um único game.

A tenista de 20 anos salvou quatro break points na partida e se tornou a terceira a vencer por 6-0 e 6-0 na chave principal do Aberto de Madri.

Gauff, que é número três do mundo, enfrentará a ucraniana Dayana Yastremska na próxima fase.

--- Resultados desta quinta-feira do WTA 1000 de Madri:

. Simples feminino - Segunda rodada:

Iga Swiatek (POL/N.1) x Xiyu Wang (CHN) 6-1, 6-4

Sorana Cirstea (ROM/N.27) x Alexandra Eala (PHI) 6-3, 6-7 (6/8), 6-4

Victoria Azarenka (BLR/N.23) x Tatjana Maria (ALE) 6-3, 6-1

Sara Sorribes Tormo (ESP) x Elina Svitolina (UCR/N.16) 6-3, 7-5

Beatriz Haddad Maia (BRA/N.11) x Sara Errani (ITA) 6-3, 6-2

Emma Navarro (EUA/N.19) x Nadia Podoroska (ARG) 6-2, 6-1

Sloane Stephens (EUA) x Elise Mertens (BEL/N.28) 3-6, 6-3, 6-1

Maria Sakkari (GRE/N.5) x Donna Vekic (CRO) 6-3, 6-2

Cori Gauff (EUA/N.3) x Arantxa Rus (HOL) 6-0, 6-0

Dayana Yastremska (UCR/N.31) x Emiliana Arango (COL) 0-6, 7-5, 6-4

Madison Keys (EUA/N.18) x Irina-Camelia Begu (ROM) 7-6 (7/3), 7-6 (8/6)

Liudmila Samsonova (RUS/N.15) x Naomi Osaka (JPN) 6-2, 4-6, 7-5

Jelena Ostapenko (LAT/N.9) x Jessica Bouzas (ESP) 6-3, 6-1

Lourdes Carlé (ARG) x Veronika Kudermetova (RUS/N.17) 6-4, 6-4

Leylah Fernandez (CAN/N.32) x Anastasia Potapova (RUS) 7-5, 6-3

Ons Jabeur (TUN/N.8) x Anna Karolína Schmiedlová (SVK) 6-4, 5-7, 6-3

