Pelo menos dez pessoas morreram e mais de 12 ficaram feridas em áreas próximas da linha de frente no leste e no sul da Ucrânia, informaram as autoridades regionais nesta quinta-feira (25).

O aumento nas mortes de civis coincidiu com o aumento da pressão das forças russas na região oriental de Donetsk, na Ucrânia, antes de 9 de maio, quando Moscou celebra a vitória da União Soviética na Segunda Guerra Mundial.

Pelo menos seis pessoas morreram na região oriental de Donetsk em ataques russos, informaram autoridades ucranianas. Outras quatro morreram em partes do sul e leste da Ucrânia controladas por Moscou, segundo autoridades instaladas pelo Kremlin nessas regiões.

No território controlado pela Ucrânia, um bombardeio russo na cidade de Udachne, a cerca de 45 quilômetros da linha da frente, matou três pessoas, disse o governador regional Vadim Filashkin.

"Os russos bombardearam a cidade esta tarde. O edifício administrativo, o centro cultural, um café e cerca de 20 casas particulares foram danificados", disse ele no Telegram.

Outras três pessoas morreram em Kurakhivka, mais ao sul, segundo o Ministério Público regional.

Em território controlado pela Rússia, um drone de ataque ucraniano deixou dois mortos na região sul de Zaporizhzhia, segundo autoridades instaladas em Moscou.

"Um homem e uma mulher morreram em consequência de um ataque a um carro civil. Seus quatro filhos pequenos ficaram órfãos", escreveu Yevgeni Balitski nas redes sociais.

Da mesma forma, um ataque ucraniano a um prédio residencial deixou pelo menos três pessoas feridas, segundo Balitski.

Por outro lado, o fogo de artilharia ucraniano matou mais duas pessoas na parte ocupada pela Rússia da região de Kherson, no sul da Ucrânia, segundo as autoridades locais.

O Kremlin anexou ambas as regiões no final de 2022, embora as forças russas ainda lutem para obter o controle total.

Além disso, ao menos 10 pessoas ficaram feridas em um ataque russo nesta quinta-feira à tarde contra uma estação ferroviária na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, anunciou o governador Oleg Synegubov.

Na região fronteiriça russa de Bryansk, um drone atingiu um ônibus e feriu quatro pessoas, segundo o governador.

