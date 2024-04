A mineradora Vale divulgou, na quarta-feira (24), um lucro líquido atribuído aos acionistas de 8,291 bilhões de reais no primeiro trimestre, um valor 9% inferior ao recorde do mesmo período do ano passado.

A empresa, uma das maiores mineradoras do mundo, registrou lucro de 9,521 bilhões de reais entre janeiro e março de 2023, segundo o relatório de resultados divulgado no fechamento dos mercados.

Enquanto isso, a queda foi de 31% em relação ao trimestre anterior, o último de 2023, quando o lucro líquido atingiu 11,982 bilhões de reais, segundo informações da mineradora.

Conforme detalhado pela Vale, a queda no lucro no primeiro trimestre de 2024 é explicada principalmente pelos preços mais baixos de finos de minério de ferro, níquel e cobre, apenas parcialmente "compensados pelos maiores volumes de vendas" de minério de ferro e cobre.

"No negócio de Soluções de Minério de Ferro, nossas vendas de minério de ferro aumentaram 15% ano a ano, apoiadas por uma produção forte", a maior para o período desde 2019, destacou o CEO da empresa, Eduardo Bartolomeo, citado no relatório aos mercados.

A queda nos lucros da gigante mineradora era esperada pelos analistas, segundo o jornal Valor Econômico.

mls/nn/aa