Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta quarta-feira (24) devido à fraca demanda por gasolina nos Estados Unidos.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em junho caiu 0,45% para 88,02 dólares, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) para a mesma data perdeu 0,65% para 82,81 dólares.

A sessão começou, no entanto, no positivo, pois os operadores estão "reduzindo cada vez mais o prêmio de risco geopolítico", que subiu após os ataques recíprocos entre Irã e Israel, explicou Robert Yawger, analista da Mizuho.

O mercado reagiu então à inesperada queda nas reservas americanas de petróleo, após quatro semanas consecutivas de alta, segundo dados divulgados nesta quarta pela agência de informação de energia dos Estados Unidos (EIA).

Nos sete dias encerrados em 19 de abril, essas reservas caíram 6,4 milhões de barris (mb), contra um aumento de 2 mb esperado pelos analistas.

O resultado é produto de um aumento nas exportações de 9% em uma semana, com importações quase estáveis (+0,5%).

O relatório fez os preços subirem, mas por um curto período. "O número principal era mais otimista, mas o da demanda por gasolina, não exatamente", disse Yawger.

As entregas de combustível nos Estados Unidos, um indicador implícito da demanda, caíram 2,7% na semana e são 11% inferiores às do ano passado no mesmo período.

E "se não houver necessidade de petróleo para ser convertido em gasolina, então ele terá que ser armazenado", previu Yawger. Esta situação deve provocar um aumento nas reservas nas próximas semanas.

