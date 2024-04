Em 21 de abril de 2024, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniram na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em uma manifestação convocada pelo ex-mandatário. Desde então, um vídeo que mostra a praia lotada de pessoas cantando o Hino Nacional foi visualizado mais de 350 mil vezes nas redes sociais associado ao ato. Contudo, a gravação original é de setembro de 2022, quando Bolsonaro se reuniu com apoiadores no feriado da Independência.

“Milhares de pessoas clamando por liberdade”, lê-se no texto sobreposto a um vídeo que circula noFacebook, noInstagram, noKwaie noTikTok.

Na sequência, é possível ver milhares de pessoas de amarelo reunidas em uma praia cantando o Hino Nacional.

O vídeo foi compartilhado após a realização de uma manifestaçãode apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro que ocorreu na Praia de Copacabana, no último 21 de abril. O ato, segundo monitoramento realizado pela Universidade de São Paulo (USP), reuniu cerca de 32 mil pessoas.

Contudo, a gravação não foi feita este ano e circula na internet desde 2022.

Ato no Dia da Independência de 2022

Em uma das publicações que circulam, compartilhada noXcom a afirmação de que mostrava a manifestação de 21 de abril de 2024, é possível ver a marca d’água do Kwai com o nome do usuário“Junior S Dimas”. Por meio de uma busca pelos conteúdos publicados nessa conta, o Checamos localizou a mesma sequência em umapostagemde 8 de setembro de 2022.

Por meio de uma busca reversa com os frames do vídeo viral, a sequência foi localizada também em outra publicaçãono Kwai, feita em 30 de setembro de 2022.

Naquele mês, Bolsonaro realizou umato com apoiadoresem Copacabana durante o feriado do bicentenário da Independência do Brasil.

O Checamos também localizou umvídeo, publicado em fevereiro de 2023, que mostra o momento em que os apoiadores do ex-presidente cantam o Hino do Brasil nessa manifestação. A sequência é parte de uma matéria do jornalO Globosobre o ato de 2022. Na gravação, também é possível identificar elementos semelhantes aos do vídeo viral, como as palavras“Liberdade”,“Deus”,“Pátria”e“Família”no caminhão em que Bolsonaro está.

Já o trio elétrico onde Bolsonaro discursou este ano tinha apenas os dizeres“MANIFESTAÇÃO PACÍFICA”, como é possível ver em registros feitos peloUOLe pelaCNN Brasil.

Além disso, nas imagens virais, os manifestantes chegam a lotar a areia da praia, o que não aconteceu este ano.

Em imagens dos atos feitas pela AFP, em setembro de 2022, e pelo Getty Images, em abril de 2024, é possível observar também a diferença no volume de participantes.

O AFP Checamos tambémverificououtro conteúdo relacionado ao ato de 21 de abril de 2024.

Referências

Vídeos da manifestação publicados no Kwai em setembro de 2022 (

1

,

2

)

Matéria e vídeo de O Globo sobre o ato de setembro de 2022 (

1

,

2

)

Imagens registradas pelo UOL e pela CNN Brasil do ato de abril 2024 (

1

,

2

)