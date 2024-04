AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2024 ATÉ QUINTA-FEIRA, 2 DE MAIO DE 2024

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUINTA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2024

Mundo

MUNDO - Dia Mundial da Malária -

América

NOVA YORK (Estados Unidos) - Audiência de processo criminal contra o ex-presidente Donald Trump por pagamentos não declarados à atriz pornô - (até 7 de Junho)

PANAMÁ (Panamá) - Início do julgamento pelo escândalo internacional dos Panama Papers - (até 26)

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Funk, o som da favela que ressoa no mundo -

WASHINGTON (Estados Unidos) - PIB 3º trimestre (3a estimativa) - 10H30

(+) LA PAZ (Bolívia) - Médicos do sistema público da Bolívia paralisam por 96 horas contra projeto de lei de aposentadorias - 17H00 (até 30)

(*) CARACAS (Venezuela) - Retomada das negociações de paz entre a Colômbia e o ELN - (até 31 de Julho 2024)

BOGOTÁ (Colômbia) - Cessar-fogo entre dissidentes das Farc e governo da Colômbia é estendido - (até 15 de Julho)

BOGOTÁ (Colômbia) - Negociações de paz entre o governo da Colômbia e dissidências do Estado-Maior Central (EMC)) - (até 1 de Janeiro 2025)

VENEZUELA - Disputa entre Venezuela e Guiana sobre Essequibo - (até 30 de Abril 2024)

EQUADOR - Equador declara estado de emergência após fuga de 'Fito' da prisão - (até 30 de Abril)

QUITO (Equador) - Equador declara zonas de segurança em prisões para manter intervenção das Forças Armadas - (até 30)

SEXTA-FEIRA, 26 DE ABRIL DE 2024

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Renda e gastos das famílias em novembro e inflação do PCE - 10H30

(+) SAN JOSÉ (Costa Rica) - Entrevista exclusiva com o presidente da Costa Rica, Rodrigo Chaves - 14H00

Europa

CHERNOBIL (Ucrânia) - Dia Internacional de recordação do desastre de Chernobyl -

Esportes

ATENAS (Grécia) - Cerimônia de entrega da chama olímpica das Olimpíadas de Paris, no Estádio Panatenaico - 13H30

DOMINGO, 28 DE ABRIL DE 2024

Europa

TURIM (Itália) - Reunião do G7 sobre clima, energia e meio ambiente - (até 30)

Oriente Médio e África do Norte

RIADE (Arábia Saudita) - Reunião especial do Fórum Econômico Mundial - 04H00 (até 29)

TERÇA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2024

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 1 de Maio)

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Taxa de desemprego em março - 10H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo - 12H00

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - A receita do Rio para reduzir a obesidade infantil - 14H00

QUARTA-FEIRA, 1 DE MAIO DE 2024

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dá uma entrevista coletiva no final da reunião do Comitê de Política Monetária - 16H30

(+) SANTIAGO (Chile) - Marcha pelo Dia Internacional do Trabalho - 12H00

Europa

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Audiência geral do papa Francisco - 05H00

Esportes

(+) BOLONHA (Itália) - 30 anos da morte do campeão mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna -