A tenista japonesa Naomi Osaka, ex-número 1 do mundo, conquistou sua primeira vitória da temporada no saibro ao derrotar a belga Greet Minnen sem grandes dificuldades, por dois sets a zero, parciais de 6-4 e 6-1 nesta quarta-feira (24), pela primeira rodada do WTA 1000 de Madri.

Essa foi também a sua primeira vitória nesta superfície desde a derrota sofrida na primeira fase da edição de 2022 do torneio parisiense de Roland Garros.

Na semana passada, a japonesa perdeu na estreia do WTA 250 de Rouen, na França, para a italiana Martina Trevisan.

Naomi Osaka, que ao longo de sua carreira conquistou quatro títulos de Grand Slam, retorna ao circuito feminino nesta temporada após se tornar mãe em 2023.

--- Resultados do WTA 1000 de Madri desta quarta-feira:

Simples feminino - Primeira rodada:

Sara Sorribes Tormo (ESP) x Bernarda Pera (EUA) 7-5, 6-2

Sloane Stephens (EUA) x Martina Trevisan (ITA) 6-3, 5-7, 6-4

Donna Vekic (CRO) x Laura Siegemund (ALE) 6-1, 6-2

Naomi Osaka (JPN) x Greet Minnen (BEL) 6-4, 6-1

Jessica Bouzas (ESP) x Paula Badosa (ESP) 2-6, 6-3, 6-3

Yulia Putintseva (CAZ) x Yue Yuan (CHN) 6-2, 6-4

Mayar Sherif (EGY) x Lauren Davis (EUA) 4-6, 7-6 (7/4), 6-4

Victoria Jiménez (AND) x Lin Zhu (CHN) 6-4, 6-3

