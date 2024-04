A UE anunciou, nesta segunda-feira (22), uma investigação formal contra o aplicativo TikTok Lite, e comunicou a intenção de suspender o seu programa de recompensas para usuários, que já foi lançado na França e na Espanha, devido aos riscos de dependência.

Em comunicado, a Comissão Europeia (braço Executivo da UE) observou que o programa de recompensas representa um risco "de graves danos à saúde mental dos usuários", incluindo menores de idade.

Este novo plano TikTok inclui um "Programa de Recompensas" por meio de pontos atribuídos aos usuários que completam tarefas como ver um vídeo completo, dar um "like", seguir criadores de conteúdos e convidar os seus contatos a aderirem à plataforma.

Posteriormente, esses pontos poderão ser trocados por vouchers de compras na Amazon ou recursos da rede de pagamentos PayPal.

O TikTok Lite é uma versão simplificada do popular aplicativo de vídeos, que pode ser usado em celulares com menos recursos e conexões de Internet mais lentas.

Na última quarta-feira, a UE já havia exigido explicações do TikTok para o seu novo programa, devido à possibilidade de causar dependência.

A Comissão abriu nesta segunda-feira uma investigação para determinar se esta iniciativa foi lançada legalmente na UE à luz da legislação europeia sobre grandes plataformas digitais.

No seu comunicado, a Comissão apontou a possibilidade de o novo programa do TikTok ter sido lançado "sem uma avaliação prévia e diligente dos riscos envolvidos, em particular os relacionados com o efeito viciante das plataformas".

Por este motivo, a Comissão também "notificou o TikTok da sua intenção de impor medidas provisórias que consistem na suspensão do programa de recompensas TikTok Lite na UE, enquanto se aguarda uma avaliação da sua segurança".

ahg/mb/aa