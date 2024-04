Recém classificado para as semifinais da Liga Europa, a Atalanta não desistiu de lutar também por sua volta à Liga dos Campeões após vencer por 2 a 1 na visita ao Monza, neste domingo (21).

Três dias depois de ter eliminado o todo-poderoso Liverpool nas quartas de final da segunda mais importante competição europeia de clubes, a equipe de Bérgamo somou três pontos contra o 11º colocado da Serie A, o que a coloca perto das posições que dão acesso à próxima edição da Champions League.

Com 54 pontos, a 'Dea' é a sexta na tabela, com apenas um ponto a menos que a Roma (5ª), que recebe o Bologna nesta segunda-feira. Terminar no Top-5 da Serie A garante uma vaga na próxima Champions, depois de a Itália ter conquistado uma das duas vagas extras com base nos resultados das equipes italianas nas competições europeias nesta temporada.

Uma cabeçada do meia belga Charles De Ketelaere pouco antes do intervalo e um gol de Malian El Bilal Touré ajudaram a equipe de Gian Piero Gasperini a garantir a 16ª vitória em 32 jogos na Serie A.

O Monza poderia muito bem ter somado um ponto. Daniele Maldini marcou o gol do time da casa aos 89 minutos com um chute de longa distância, e o próprio jogador acertou a bola na trave nos descontos.

"Temos que continuar melhorando", disse Gasperini em entrevista à DAZN. "Conseguimos alguns resultados fantásticos nesta temporada, mas em termos de jogo temos muita margem para melhorar", acrescentou o veterano treinador, fazendo uma autocrítica.

Horas antes neste domingo, num dia com três vitórias de visitantes e um empate, o Lecce (13º) deu um grande passo rumo à salvação ao vencer o Sassuolo (19º) por 3 a 0.

Quase sem esperanças, a Salernitana perdeu em casa para a Fiorentina (9º) por 2 a 0. O modesto clube de Salerno está a 13 pontos da zona de segurança, restando 15 em disputa.

Torino (10º) e Frosinone (18º) empataram em 1 a 1.

Na segunda-feira, às 15h45 (horário de Brasília), a Inter de Milão pode conquistar seu 20º 'Scudetto' se vencer o Milan no 'Derby della Madonnina'.

--- Jogos da 33ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação

- Sexta-feira:

Genoa - Lazio 0 - 1

Cagliari - Juventus 2 - 2

- Sábado:

Empoli - Napoli 1 - 0

Hellas Verona - Udinese 1 - 0

- Domingo:

Sassuolo - Lecce 0 - 3

Torino - Frosinone 0 - 0

Salernitana - Fiorentina 0 - 2

Monza - Atalanta 1 - 2

- Segunda-feira:

(13h30) Roma - Bologna

(15h45) Milan - Inter

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 83 32 26 5 1 77 17 60

2. Milan 69 32 21 6 5 63 37 26

3. Juventus 64 33 18 10 5 47 26 21

4. Bologna 59 32 16 11 5 45 25 20

5. Roma 55 31 16 7 8 56 35 21

6. Atalanta 54 32 16 6 10 59 37 22

7. Lazio 52 33 16 4 13 42 35 7

8. Napoli 49 33 13 10 10 50 41 9

9. Fiorentina 47 32 13 8 11 45 36 9

10. Torino 46 33 11 13 9 31 29 2

11. Monza 43 33 11 10 12 35 43 -8

12. Genoa 39 33 9 12 12 35 40 -5

13. Lecce 35 33 8 11 14 30 48 -18

14. Cagliari 32 33 7 11 15 36 56 -20

15. Hellas Verona 31 33 7 10 16 31 44 -13

16. Empoli 31 33 8 7 18 26 48 -22

17. Udinese 28 32 4 16 12 30 48 -18

18. Frosinone 28 33 6 10 17 40 63 -23

19. Sassuolo 26 33 6 8 19 39 65 -26

20. Salernitana 15 33 2 9 22 26 70 -44

./bds/td/iga/eb/aam