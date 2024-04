PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL IRÃ PALESTINOS CONFLITO: Irã minimiza ataque atribuído a Israel, que bombardeia Gaza

EUA DIPLOMACIA AJUDA: Congresso dos EUA vota ajuda à Ucrânia e Israel

VENEZUELA ELEIÇÕES POLÍTICA: Um diplomata contra Maduro: oposição venezuelana anuncia substituição de Machado em presidenciais

Irã minimiza ataque atribuído a Israel, que bombardeia Gaza

O Irã minimizou o ataque de sexta-feira atribuído a Israel, comparando-o a uma brincadeira de "crianças" e ambas as partes parecem querer acalmar a situação e não mergulhar nas hostilidades decorrentes da guerra em Gaza.

Congresso dos EUA vota ajuda à Ucrânia e Israel

A Câmara de Representantes dos Estados Unidos vota neste sábado(20) um grande plano de ajuda à Ucrânia, Israel e Taiwan, mas também analisa um projeto de lei para proibir o TikTok no país.

Um diplomata contra Maduro: oposição venezuelana anuncia substituição de Machado em presidenciais

A oposição da Venezuela anunciou na sexta-feira (19) a candidatura do diplomata Edmundo González Urrutia para enfrentar Nicolás Maduro, nas eleições de 28 de julho, substituindo a líder inabilitada María Corina Machado.

'Colheita de dados': startups latino-americanas transformam o agronegócio

Durante séculos, os agricultores utilizaram almanaques para tentar prever padrões climáticos. Agora, uma nova geração de startups latino-americanas os ajudam com ferramentas de inteligência artificial que prometem uma revolução agrícola em gigantes como Brasil.

Julgado em Nova York, Trump faz campanha na Carolina do Norte

Pressionado por problemas judiciais, o ex-presidente americano Donald Trump celebra neste sábado(20) um comício na Carolina do Norte, seu primeiro grande ato de campanha desde o início de seu julgamento em Nova York.

Terminam audiências de julgamento por escândalo 'Panama Papers'

As audiências do julgamento por suposta lavagem de dinheiro contra os fundadores do extinto escritório de advocacia panamenho Mossack Fonseca, epicentro do escândalo internacional dos "Panama Papers", assim como de mais outros 20 envolvidos, terminaram nesta sexta-feira (19) no Panamá.

