A Juventus (3ª), em crise de resultados e de identidade desde janeiro, sofreu muito para salvar um ponto nos últimos minutos (2-2) na visita ao Cagliari (14º), nesta sexta-feira (19), pela 33ª rodada da Serie A.

O time da Sardenha abriu vantagem no primeiro tempo com dois pênaltis, convertidos por Gianluca Gaetano (30') e pelo colombiano Yerry Mina (36') contra o goleiro polonês da 'Juve', Wojciech Szczesny, que jogou com uma bandagem protetora especial depois de passar por uma cirurgia devido a uma fratura do nariz no início da semana.

No segundo tempo, a 'Vecchia Signora' despertou.

Primeiro, o sérvio Dusan Vlahovic diminuiu com um tiro livre direto (61') e o empate veio na reta final (87'), com um gol contra do zagueiro Alberto Dossena.

"Cometemos erros demais. Tomamos muitas decisões erradas no primeiro tempo, antes de reagirmos bem na segunda. De qualquer forma, é difícil extrair algo de positivo deste jogo", reconheceu o treinador da Juventus, Massimiliano Allegri.

Depois deste empate, a equipe 'bianconera' se mantém na terceira posição, agora com 64 pontos, cinco à frente do Bologna (4º), que na segunda-feira visita a Roma (5ª), que está nove pontos atrás da Juventus.

Apesar da falta de inspiração, a Juve, há semanas fora da corrida pelo título, está numa posição muito favorável para conseguir o regresso à Liga dos Campeões, objetivo básico nesta temporada.

- 12 pontos em 12 jogos -

Desde o final de janeiro, a equipe comandada por Massimiliano Allegri só venceu dois jogos na Serie A. Nesse período perdeu quatro e empatou seis, o que fez com que somasse apenas 12 pontos em 12 jogos.

O futuro de Allegri no comando da equipe parece muito incerto. Seu grande teste agora parece ser a Copa da Itália, onde na terça-feira seu time vai enfrentar a Lazio no jogo de volta das semifinais, após a vitória da Juventus por 2 a 0 na partida de ida.

"Teremos de jogar melhor na terça-feira se quisermos chegar à final", admitiu Allegri após o empate desta sexta-feira, na Sardenha.

Por causa desse duelo da 'Coppa', a Lazio também antecipou o jogo desta rodada para esta sexta-feira. No seu caso, terminou com uma vitória por 1 a 0 na visita ao Genoa (12º), que não tem grandes ambições no campeonato e não corre risco de rebaixamento. O gol da vitória foi marcado pelo espanhol Luis Alberto no segundo tempo (67').

Esta 33ª rodada do 'Calcio' tem como principal destaque o dérbi entre Milan (2º) e Inter (1º), na segunda-feira. Em caso de vitória, a Inter conquistará matematicamente o vigésimo 'Scudetto' de sua história.

--- Jogos da 33ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Genoa - Lazio 0 - 1

Cagliari - Juventus 2 - 2

- Sábado:

(13h00) Empoli - Napoli

(15h45) Hellas Verona - Udinese

- Domingo:

(07h30) Sassuolo - Lecce

(10h00) Torino - Frosinone

(13h00) Salernitana - Fiorentina

(15h45) Monza - Atalanta

- Segunda-feira:

(13h30) Roma - Bologna

(15h45) Milan - Inter

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 83 32 26 5 1 77 17 60

2. Milan 69 32 21 6 5 63 37 26

3. Juventus 64 33 18 10 5 47 26 21

4. Bologna 59 32 16 11 5 45 25 20

5. Roma 55 31 16 7 8 56 35 21

6. Lazio 52 33 16 4 13 42 35 7

7. Atalanta 51 31 15 6 10 57 36 21

8. Napoli 49 32 13 10 9 50 40 10

9. Torino 45 32 11 12 9 31 29 2

10. Fiorentina 44 31 12 8 11 43 36 7

11. Monza 43 32 11 10 11 34 41 -7

12. Genoa 39 33 9 12 12 35 40 -5

13. Lecce 32 32 7 11 14 27 48 -21

14. Cagliari 32 33 7 11 15 36 56 -20

15. Udinese 28 31 4 16 11 30 47 -17

16. Hellas Verona 28 32 6 10 16 30 44 -14

17. Empoli 28 32 7 7 18 25 48 -23

18. Frosinone 27 32 6 9 17 40 63 -23

19. Sassuolo 26 32 6 8 18 39 62 -23

20. Salernitana 15 32 2 9 21 26 68 -42

