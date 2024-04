A semana foi difícil para os três clubes que lutam pelo título inglês devido à eliminação das competições europeias. Agora suas atenções voltam para os torneios nacionais e se dividem entre as semifinais da Copa da Inglaterra e a 34ª rodada da Premier League.

O Manchester City, que perdeu nos pênaltis nas quartas de final da Liga dos Campeões para o Real Madrid, é o único dos três que está nas semifinais da Copa da Inglaterra, onde enfrentará neste sábado o Chelsea, em Wembley.

A outra semifinal será disputada no mesmo estádio no domingo, entre Coventry (da 2ª divisão) e Manchester United.

O City é o atual líder da Premier League, mas por não jogar neste fim de semana no campeonato inglês poderá ser ultrapassado na tabela pelo Arsenal (2º) e pelo Liverpool (3º), que têm dois pontos a menos, e que visitam Wolverhampton (11º) e Fulham (12º) respectivamente.

O Arsenal também foi eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões, no caso dele pelo Bayern de Munique, e tentará curar as feridas contra os Wolves, time que ocupa atualmente a zona intermediária da tabela.

Para a equipe do técnico Mikel Arteta é urgente acertar o rumo, já que no último jogo do campeonato inglês perdeu a liderança do campeonato ao ser derrotado em casa pelo Aston Villa.

O Liverpool também precisa reagir depois de ser eliminado na quinta-feira pela Atalanta nas quartas de final da Liga Europa, apesar de ter vencido por 1 a 0 em Bérgamo. A derrota por 3 a 0 no jogo de ida em Anfield foi fatal.

No último jogo da Premier League perdeu para o Crystal Palace por 1 a 0 e por isso a visita ao Fulham é crucial.

O fim de semana do campeonato inglês também tem como destaque os duelos diretos entre times da zona inferior da tabela.

O último colocado e quase rebaixado Sheffield United (20º, 16 pontos) recebe o penúltimo Burnley (19º, com 20) neste sábado, enquanto o Luton (18º, 25 pontos) joga em casa no mesmo dia contra o Brentford (15º, 32 pontos).

O Everton (16º, com 27 pontos) e o Nottingham Forest (17º, com 26), os dois times logo acima da zona de rebaixamento, se enfrentam em uma batalha dramática no domingo em Goodison Park.

--- Programação da 34ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

(11h00) Sheffield United - Burnley

Luton Town - Brentford

(15h30) Wolverhampton - Arsenal

- Domingo:

(09h30) Everton - Nottingham

(11h00) Crystal Palace - West Ham

Aston Villa - AFC Bournemouth

(12h30) Fulham - Liverpool

- Terça-feira:

(16h00) Tottenham - Manchester City

- Quarta-feira:

(15h45) Brighton - Chelsea

(16h00) Manchester United - Newcastle

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 73 32 22 7 3 76 32 44

2. Arsenal 71 32 22 5 5 75 26 49

3. Liverpool 71 32 21 8 3 72 31 41

4. Aston Villa 63 33 19 6 8 68 49 19

5. Tottenham 60 32 18 6 8 65 49 16

6. Newcastle 50 32 15 5 12 69 52 17

7. Manchester United 50 32 15 5 12 47 48 -1

8. West Ham 48 33 13 9 11 52 58 -6

9. Chelsea 47 31 13 8 10 61 52 9

10. Brighton 44 32 11 11 10 52 50 2

11. Wolverhampton 43 32 12 7 13 46 51 -5

12. Fulham 42 33 12 6 15 49 51 -2

13. AFC Bournemouth 42 32 11 9 12 47 57 -10

14. Crystal Palace 33 32 8 9 15 37 54 -17

15. Brentford 32 33 8 8 17 47 58 -11

16. Everton 27 32 9 8 15 32 48 -16

17. Nottingham 26 33 7 9 17 42 58 -16

18. Luton Town 25 33 6 7 20 46 70 -24

19. Burnley 20 33 4 8 21 33 68 -35

20. Sheffield United 16 32 3 7 22 30 84 -54

